UFA Fiction ist mit «Maxton Hall» fertig

Die zweite Staffel der Serie wurde in den vergangenen Wochen abgedreht.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der weltweit erfolgreichen Seriesind abgeschlossen. Die erste Staffel der von UFA Fiction produzierten Serie war die erfolgreichste internationale Originalserie in der Geschichte von Prime Video und belegte in über 120 Ländern und Territorien Platz 1 der Prime Video-Charts. Staffel 2 basiert auf „Save You“, dem zweiten Teil der Bestseller-Romanserie von Autorin Mona Kasten, die bei LYX erschienen ist.So geht es weiter am Maxton Hall Privatcollege: Wer hoch fliegt, kann auch tief fallen... Mit einer gemeinsamen Liebesnacht in Oxford und ihrem großen Lebensziel zum Greifen nah, scheint für Ruby (Harriet Herbig-Matten) alles perfekt zu laufen. Doch ein Schicksalsschlag in James‘ (Damian Hardung) Familie ändert alles und ausgerechnet James selbst holt sie von Wolke 7 zurück in die harte Realität. Ruby ist am Boden zerstört. Noch nie hat sie so starke Gefühle für jemanden gehabt wie für James - und noch nie hat sie jemand so verletzt. Sie wünscht sich ihr altes Leben zurück, als sie noch niemanden in Maxton Hall kannte und nicht Teil der elitären Welt ihrer Mitschülerinnen war. Doch sie kann James nicht vergessen, zumal er alles tut, um sie zurückzugewinnen.Zum Cast der zweiten Staffel gehören neben Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten unter anderem Sonja Weißer als Lydia, Ben Felipe als Cyril, Fedja van Huêt als Mortimer, Runa Greiner als Ember, Justus Riesner als Alistair, Andrea Guo als Lin, Frederic Balonier als Kieran und Eli Riccardi als Elaine.Produziert wird die Serie von UFA Fiction als deutsche Originalserie für Prime Video. Produzenten sind Markus Brunnemann und Ceylan Yildirim, die auch als Headwriterin der Serie fungiert. Produzent ist erneut Valentin Debler. Regie führt auch in der zweiten Staffel Martin Schreier («Traumfabrik»). Den Writers Room bilden Juliana Lima Dehne und Marlene Melchior. Hinter der Kamera steht Martin Schlecht. Für das Szenenbild zeichnet Isabel von Forster verantwortlich, für die Kostüme Gabriela Reumer und für das Casting Nina Haun. Die Serie wird gefördert vom German Motion Picture Fund (GMPF).