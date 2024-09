«Sims»-Film wird zahlreiche Fehler enthalten

Kino-News

Amazon MGM Studios werden das Werk in Zusammenarbeit mit LuckyChap verfilmen.

Electronic Arts, Amazon MGM Studios und LuckyChap verfilmen. Das Projekt wird von «Barbie»-Star Margot Robbie mit Kate Herron produziert. Zusammen mit Briony Redman wird Herron auch das Drehbuch verfassen. Darüber hinaus werden zahlreiche Spielefehler als Easter Eggs eingebunden, berichtet das US-Branchenblatt „Variety“.„Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Hollywood-Unternehmen wird dieses aufregende neue Kapitel von «Die Sims» Millionen weiterer Fans verzaubern“, sagte Laura Miele, Präsidentin von EA Entertainment. „Es ist ein Beweis für die anhaltende Kraft dieser beliebten Franchise, die seit einem Vierteljahrhundert mehr als 500 Millionen Spieler in ihren Bann zieht. Unser Engagement für Innovationen im gesamten Universum der «Die Sims»-Erfahrungen und -Produkte wird alle Generationen von «Sims»-Spielern inspirieren.“„Ich kann Ihnen sagen, dass der Film sehr stark im Universum von „Die Sims“ verwurzelt ist“ sagte Kate Gorman, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin der «Die Sims»-Franchise von EA, gegenüber „Variety“. „Und wir wollen ein wirklich authentisches «Sims»-Erlebnis auf die Kinoleinwand bringen. Was Sie von uns sehen werden, ist, dass wir es richtig machen wollten. Wir wollten die richtigen Partner und eine Wirkung in der Größenordnung eines «Barbie»-Films erzielen. Und wir wissen, dass es so viel Liebe und Nostalgie für «Die Sims» gibt, wahrscheinlich mehr, als wir uns vorstellen können, und dass so viele Menschen wie wir über Generationen hinweg gespielt haben. Wir möchten also, dass dieses Erlebnis all diese großartige Geschichte und das Spiel so vieler Menschen auf dieser Welt widerspiegelt, aber auch etwas ist, das man über Generationen hinweg teilen kann und das Teil der Popkultur und kulturell relevant ist.“