Merz muss «Farbe bekennen»

TV-News

Außerdem strahlt Das Erste ein Portrait nach den «Tagesthemen» ein.

Seit Monaten treibt CDU-Chef Friedrich Merz Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein Kabinett vor sich her. Am Montag kündigte Hendrik Wüst (CDU) an, bei der Bundestagswahl 2025 nicht als Kanzlerkandidat antreten zu wollen, einen Tag später machte CSU-Chef Markus Söder das Feld für Friedrich Merz frei.Bereits am Mittag kündigte RTL ein ausführliches Gespräch in «RTL Direkt» an, das in die Reality-Show «Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare» eingebettet ist. Bereits um 19.20 Uhr meldet sich Bettina Schausten mit einem, das etwa 15 Minuten dauern soll. Dieses trägt den Titel "Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat - Union ist sich einig". Um das «heute journal» um 21.45 Uhr zu ermöglichen, wird «Frontal» nur eine halbe Stunde gesendet.Zwischen 20.15 und 20.30 Uhr strahlt Das Erste ein 15-minütigesaus, in dem sich Friedrich Merz den Fragen von Markus Preiß, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, stellt. Ab 23.05 Uhr folgt ein Kurzporträt von Friedrich Merz. Autorinnen der Dokumentationsind Anna Herbst, Rupert Wiederwald und Carolyn Wißing.