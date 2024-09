«Ninja Warrior» geht Mitte Oktober weiter

TV-News

In der neunten Staffel werden die Zuschauer auch ein Japan-Special zu sehen bekommen.

RTL setzt Ninja Warrior Germany natürlich auch im Oktober fort. Ab Freitag, den 25. Oktober 2024 um 20.15 Uhr werden insgesamt zwölf Folgen ausgestrahlt. Darunter sind sechs Vorrunden, zwei Halbfinals und zwei Finalshows. Außerdem wird es ein Prominenten-Special geben. Außerdem wird es ein Japan-Special geben. Wie in der ersten Staffel mit den bewährten Moderatoren Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra und wieder in Köln von den RTL Studios produziert.In jeder Vorrunde treten rund 40 Athletinnen und Athleten an bis zu 8 Hindernissen gegeneinander an, am Ende geht es für die vier Besten noch um die Endlose Himmelsleiter. 13 Ninjas (ggf. plus die zwei besten Frauen) ziehen in die Halbfinalshows ein. Premiere in dieser Staffel: Die Split-Entscheidung. Die Ninjas können im Parcours einmal zwischen einem Hangel- und einem Balance-Hindernis wählen. Weltpremiere: Neben der Wall 2.0 gibt es erstmals die Mega Wall 2.0 mit kürzerem Anlauf und "curved", also stark gebogen und damit deutlich schwieriger. Bisher gab es in keinem Land eine "curved Mega Wall". Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 5.000 €. Weitere neue Hindernisse in den Vorrunden sind das Glockenspiel, der Zauberwürfel, das Seillabyrinth, die schwebenden Stangen, die Bungee-Boxen, die Blitzrutsche und das Kaleidoskop.Die besten Athletinnen und Athleten werden auf ihrem Weg ins Finale mit Geldpreisen belohnt: An der Mega-Wand gibt es 5.000 Euro pro Show plus ein Ticket für das Halbfinale. An der Himmelsleiter gibt’s 5.000 € plus ein Finalticket für die Gewinner und auf den weiteren Positionen je 2.500 €, 1.000 € und 500 €. Ein neues Hindernis in den Halbfinals ist der Hufeisensprung.