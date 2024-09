Sechs neue «Die Landtierärzte»-Folgen

TV-News

Beim Fernsehsender RTL Up sind die neuen Geschichten am späten Abend sehen.

Am Mittwoch, den 9. Oktober 2024, setzt RTL Up die Geschichten vonmit einer zweiten Staffel fort. Die neuen Folgen, von denen sechs Stück hergestellt wurden, sind ab 22.15 Uhr zu sehen. Sie sind echte Unikate und stehen im Stall, auf Wiesen und Weiden ihre Frau bzw. Mann, so kündigt RTL up seine Protagonisten an.Weiter heißt es. „Sie sind zur Stelle, wenn die Kuh kalbt, das Schwein lahmt oder ein Alpaka auf Abwegen wieder eingefangen werden muss. Von Ostfriesland bis ins Alpenvorland, von NRW bis nach Sachsen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ganz nebenbei betreiben einige auch noch eine Kleintierpraxis für Kaninchen, Kanarienvögel und seltene Reptilien.“Ab 23.05 Uhr wirdwiederholt. Kollegenbesuch in Frankfurt bei Francisco. Hundefriseurin Chiara will alles zum Thema Färben lernen. Jean-Fred begrüßt in der Nähe von Stuttgart einen angehenden Therapiehund im Salon und perfektioniert den Hundehaarschnitt von Kollegin Ilona.