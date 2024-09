«Die WG» kommt zurück

TV-News

KIKA und ZDF haben eine 20. Staffel zum 15. Jahrestag produzieren lassen.

Zum 15-jährigen Jubiläum vonziehen in der 20. Staffel statt neuer Protagonistinnen und Protagonisten altbekannte Gesichter gemeinsam in ein Schloss in Bonn. Die neuen Folgen sind ab Samstag, 26. Oktober 2024, in der ZDFmediathek abrufbar. KIKA zeigt die Abenteuer ab Dienstag, 29. Oktober 2024, um 20.10 Uhr in Doppelfolgen. Die Bücher stammen von Georg Bussek und Tobias Zydra, die auch Regie führen. 16 Folgen wurden gedreht.Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen bisherigen 19 Staffeln werden auf eine Burg nach Bonn eingeladen. Fünf von ihnen starten dort in den WG-Alltag: Dominik aus der Jungs-WG Teneriffa 2024, Hanna aus der Mädchen-WG Porto 2023, Pauline aus der Wien-WG 2022, Chantal aus der Valencia-WG 2018 und Aaron aus der allerersten Jungs-WG 2009 in Köln. Sie lernen sich kennen, putzen gemeinsam und schwelgen in Erinnerungen an ihre WG-Zeit.Ab dem zweiten Tag wird alles anders: Dann entscheidet eine Challenge, wer aus der Fünfergruppe ausscheidet. In den verschiedenen Challenges der Staffel geht es mit einem Bagger durch einen Hindernisparcours, zum Shelterbau mit Überlebenstrainer Tobi, bekannt aus der KiKA-Serie Durch die Wildnis", zum Kuchenbacken mit Konditormeisterin Theresa Knipschild oder zur Schmink-Challenge mit Make-up-Artistin und Glow-up"-Gewinnerin Lilian Rüther. Wer die jeweilige Challenge verliert, muss Burg Lede verlassen und ein neuer Protagonist rückt nach.