Der HR reitet «Die perfekte Welle»

TV-News

Am nächsten Tag stellt der MDR eine neue «Money Maker»-Dokumentation in die Mediathek.

Am Dienstag, 8. Oktober 2024, zeigt der Hessische Rundfunk die dreiteilige Dokumentationsreihe. Darin geht es um ein Surfparadies im tiefsten Dschungel Costa Ricas, Wellen mitten in der Münchner Altstadt und Surfen zwischen den Eisbergen Islands. Olympiasieger und Deutschlands bester Surfprofi Leon Glatzer nimmt uns mit auf eine spannende Reise zu den extremsten Surfspots der Welt und erzählt seine bewegende persönliche Geschichte.Dabei entführt er uns in der ersten Folge in seine aufregende Kindheit, zeigt uns seine Heimat Costa Rica und die beste Linkswelle der Welt. Die zweite Episode führt uns in den „Großstadtdschungel“, zur wohl längsten Warteschlange Münchens, an den legendären Eisbach und weiter zur Eröffnung des modernsten und größten Surfpools Europas. In Folge 3 begibt sich Leon Glatzer auf die Suche nach den ungesurften Wellen der Arktis.Am Mittwoch folgt die halbstündige Dokumentation. „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ handelt von Tuyen Pham. "Umami" ist - im wahrsten Sinne des Wortes - das Erfolgsrezept des vietnamesischen Gastronomen Tuyen Pham (35). Mit seinen mittlerweile sechs Restaurants in Berlin und Hamburg hat er viel Geld verdient. Das hat er in Immobilien in Deutschland investiert, aber auch in seiner Heimat Vietnam. Dort ist er Teilhaber einer Stahlbaufirma und lässt gerade ein Hotel bauen. Mit seinen insgesamt 250 Mitarbeitern im In- und Ausland setzt er nach eigenen Angaben drei Millionen Euro im Monat um.