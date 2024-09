Eva Brenner kommt im Doppelpack

TV-News

Das ZDF setzt «Mein Zuhause richtig schön» mit neuen Folgen fort.

Ab Sonntag, 20. Oktober 2024, zeigt das ZDF zwei Formate von Eva Brenner im Doppelpack. Den Anfang machen die vier neuen Folgen von. Diese werden immer um 14.10 Uhr ausgestrahlt. Jeweils zwei Gartenprofis entwickeln unterschiedliche Ideen für einen Garten und bewerben sich um den Auftrag der Besitzer. Innenarchitektin Eva Brenner steht den Familien beratend zur Seite und gibt jedem Garten mit kreativen Dekorationskonzepten den letzten Schliff.Ab 14.55 Uhr folgen die neuen Geschichten von. Ob Kinderzimmer, Wohnzimmer oder Schlafzimmer, ob Keller oder Dachboden, ob mit oder ohne Mauerdurchbruch - die studierte Innenarchitektin findet immer eine kreative Lösung. Für den großen und den kleinen Geldbeutel.Denn so schön es auch ist, das eigene Zuhause zu renovieren und umzugestalten, es bedeutet immer auch, Entscheidungen zu treffen. Was passt wirklich zusammen? Mit welchen Farben und Materialien? Wovon muss man sich trennen, was kann neu arrangiert werden oder ist sogar ein größerer Umbau notwendig? Dabei hilft der "Eva-Brenner-Plan". In drei Schritten führt die Innenarchitektin die Familien durch den Entscheidungsprozess. Im ersten Schritt interessiert sich die Beraterin für die Familie selbst und versucht, die individuellen Vorlieben, Wünsche und Träume der Familienmitglieder zu verstehen und in den Planungsprozess einzubeziehen. Anschließend erfolgt eine Bestandsaufnahme und die Entscheidung über größere Umbaumaßnahmen. Im dritten Teil beginnt der kreative Prozess, an dessen Ende Eva Brenner zwei Entwürfe präsentiert. Unterstützt durch fotorealistische Animationen, die einen Eindruck vom fertigen Umbau vermitteln, entscheiden sich die Familien für einen Entwurf.