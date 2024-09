Zahlreiche Hulu-Premieren

US-Fernsehen

Der Streamingdienst feiert den spanischsprachigen Monat mit neuen Produktionen.

Hulu feiert den „Hispanic and Latin American Heritage Month“ vom 15. September bis 15. Oktober 2024 mit einer vielfältigen Auswahl an Serien und Filmen. Zu den Highlights gehören die Premiere von(9. Oktober) mit Gael García Bernal und Diego Luna, die Fortsetzung der beliebten Telenovela(19. September) und die Serie(11. September) über die Boxlegende Julio César Chávez. Auch die spanische Komödie(25. September) und der Thriller(2. Oktober>> gehören zum Programm.«La Máquina» erzählt die Geschichte des Boxers Esteban Osuna, der nach einer Niederlage versucht, seine Karriere mit Hilfe seines Freundes Andy wieder aufzubauen. Dabei wird er in dunkle Machenschaften verwickelt, die das Leben seiner Familie bedrohen. In «Pedro el Escamoso: Más Escamoso Que Nunca» kehrt der charmante Macho Pedro nach Kolumbien zurück und gerät erneut in Liebeswirren.Neben neuen Serienpremieren gibt es auch klassische Filme wie «Coco» und «Evita» in spanischer Sprache. Diese breite Auswahl spiegelt die kulturelle Vielfalt und den Reichtum der hispanischen und lateinamerikanischen Gemeinschaft wider und bietet spannende Einblicke in Geschichten voller Humor, Drama und Tradition.