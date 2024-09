NBC angelt sich Kane Brown

US-Fernsehen

Die Nominierten und die ersten Sänger für die «People's Choice Country Awards» stehen fest.

Für die2024, die am Donnerstag, den 26. September um 20 Uhr auf NBC und Peacock ausgestrahlt werden, wurde eine hochkarätige Besetzung angekündigt. Die Country-Superstars Kane Brown, Keith Urban, Kelsea Ballerini, Lady A, Miranda Lambert, Parker McCollum und The War And Treaty werden alle die Bühne des Grand Ole Opry House betreten, um ihre Hitparaden-Hits zu interpretieren.Außerdem wurden die Country-Stars Carly Pearce, Dan + Shay, Little Big Town und der Comedian Nate Bargatze in die Liste der Moderatoren aufgenommen. Weitere Namen werden in Kürze bekannt gegeben. Wie bereits angekündigt, wird die mit einem Grammy ausgezeichnete Sängerin Miranda Lambert mit dem Country Icon Award ausgezeichnet und der Country-Star Kane Brown erhält den Country Champion Award, zusätzlich zu seinem Auftritt.Die «People's Choice Country Awards» werden von Den of Thieves produziert. Jesse Ignjatovic, Evan Prager und Barb Bialkowski werden als ausführende Produzenten zusammen mit RAC Clark als ausführender Produzent und Showrunner fungieren. «Live From E!: People's Choice Country Awards» wird von Den of Thieves mit den ausführenden Produzenten Jesse Ignjatovic, Evan Prager und Barb Bialkowski produziert.