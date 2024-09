Lifetime zeigt sechs neue Thriller

US-Fernsehen

Die neuen Spielfilme gehören zur Reihe „Ripped from the Headlines“.

Lifetime wird sechs neue Originalfilme für den Herbst uraufführen. Die Filme stammen aus der Filmreihe „Ripped from the Headlines“ und bieten eine beeindruckende Reihe fesselnder Geschichten und unvergesslicher Darbietungen mit namhaften Stars wie Heather Locklear, Ana Ortiz, Lyndsy Fonseca, Jackie Cruz, Sheila E., Karrueche Tran und anderen. Die neuen Filme werden samstags um 20 Uhr ausgestrahlt.In(5. Oktober) spielen Lyndsy Fonseca («9-1-1: Lonestar»), Emma Tremblay («Supergirl») und Kyle Clark («Mommy Meanest») die Hauptrollen. Der Film ist von den wahren Ereignissen um ein verschwundenes Mädchen inspiriert, das für tot gehalten wurde, aber Jahre später aus dem Schatten wieder auftauchte. In der darauffolgenden Woche sind Ana Ortiz («Ugly Betty»), Jasmine Vega und Sheila E. in(12. Oktober) zu sehen. Das Werk ist von der wahren Geschichte einer übermäßig aufdringlichen Mutter inspiriert, deren Besessenheit von der Beziehung ihrer Tochter eine dunkle Wendung nimmt.Basierend auf einer wahren Geschichte über Adoption, Inzest und den ultimativen Verrat, wird(19. Oktober) mit Jackie Cruz («Orange Is the New Black»), Matreya Scarrwener («V.C. Andrews Heaven») und Matthew MacCaull («Monarch: Legacy of Monsters») in den Hauptrollen ausgestrahlt. Heather Locklear («Melrose Place») und Emilie Ullerup spielen die Hauptrollen in der verstörenden Geschichte(26. Oktober) über eine Mutter aus Utah mit sechs Kindern, deren charismatische YouTube-Persönlichkeit verbarg, welche unheimlichen Verhaltensweisen sich hinter den Kameras abspielten.In der darauffolgenden Woche (2. November) sind Jorja Cadence und Elise Bauman entfremdete beste Amish-Freundinnen, die sich zusammenschließen müssen, als eine ihrer Töchter inentführt wird. Zum Abschluss der Staffel in der darauffolgenden Woche (9. November) spielen Karrueche Tran («Claws»), Blair Penner («Wayward Pines») und Ted Cole («Murdaugh Murders: The Movie») die Hauptrollen in, über eine alleinerziehende Mutter und Polizeineuling in Dallas, die allen Erwartungen trotzt und den berüchtigten Eyeball Killer fängt.