Sir David Attenborough präsentiert «Asia»

US-Fernsehen

Die siebenteilige Serie wird bei BBC America und bei AMC+ Premiere feiern.

BBC AMERICA und BBC Factual gaben bekannt, dass der renommierte Naturforscher und dreifache Emmy-Preisträger Sir David Attenborough («Planet Earth III»)präsentieren wird, eine siebenteilige Naturgeschichtsserie über die Tierwelt auf dem größten Kontinent unseres Planeten. Die Serie, die sich über die gesamte Länge und Breite Asiens erstreckt, wird die bemerkenswertesten Landschaften und Tiere des Kontinents zeigen und Geschichten über dramatisches, bisher ungesehenes Verhalten erzählen. «Asia» wird 2025 auf BBC AMERICA und AMC+ Premiere haben.Die Serie wurde über einen Zeitraum von fast vier Jahren gedreht und ist das erste Mal, dass Asien im Mittelpunkt einer bahnbrechenden BBC-Tierserie steht. Von der riesigen Wüste Gobi bis zu den Dschungeln Borneos und von der Polarwüste Sibiriens bis zu den Korallenmeeren des Indischen Ozeans zeigt diese Serie die atemberaubende Vielfalt der wildesten Orte Asiens.In sieben einstündigen Episoden werden dramatische Tiergeschichten aus allen Ecken des Kontinents gezeigt. In Nepal begleiten wir Nashörner bei einem bizarren Balzritual, bei dem es um Küsse geht. In den Ausläufern des Himalaya treffen wir auf den roten Panda, Asiens schüchternstes (und möglicherweise süßestes) Säugetier, inmitten von Bambuswäldern. In fünftausend Metern Höhe auf dem tibetischen Plateau werden wir Zeuge, wie ein einsamer Wolf eine Herde Antilopen jagt und sie unerbittlich stundenlang verfolgt. In Sri Lanka werden wir Elefanten begleiten, die gelernt haben, zu Straßenräubern zu werden – sie überfallen Busse, um an das Essen der Passagiere zu kommen. Und in den reichen Gewässern des Westpazifiks werden wir mit Seeschlangen und Fischen schwimmen, die gelernt haben, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam in riesigen Schwärmen zu jagen.Asiens Tierwelt ist ebenso beeindruckend. Der Kontinent beheimatet sechs Bärenarten, drei Nashornarten und fünf Großkatzenarten – mehr als Afrika. Es ist auch das Land des Unerwarteten – der geheimnisvolle Seehase, der bizarre Schlammspringer, der schwer fassbare Purpurfrosch und der fluoreszierende Tiefseekalmar.«Asia» wurde von der Natural History Unit der BBC Studios in Zusammenarbeit mit BBC AMERICA, France Télévisions und dem ZDF produziert. Die Verträge wurden von BBC Studios vermittelt, die die weltweiten Vertriebsrechte besitzen. Der Auftrag kam von Jack Bootle, Leiter der Abteilung für Auftragsvergabe, Specialist Factual. Der ausführende Produzent ist Roger Webb, der Serienproduzent ist Matthew Wright und die Redakteurin für Auftragsvergabe ist Sreya Biswas, Leiterin der Auftragsvergabe.