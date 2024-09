«The Hunt for the Chameleon Killer» kommt zu Sundance TV

US-Fernsehen

Die dreiteilige Serie ist auch für Kunden von AMC+ zum Abruf verfügbar.

Die True-Crime-Doku-Seriewird am Donnerstag, den 10. Oktober, um 22 Uhr auf SundanceTV Premiere haben und am selben Tag auch als komplette Serie auf AMC+ und Sundance Now verfügbar sein. Die dreiteilige Serie, die wöchentlich auf SundanceTV ausgestrahlt wird, dokumentiert die weltweite Jagd nach dem Identitätsdieb und Mörder, der als «The Chameleon Killer» bekannt ist.Nachdem 1990 in einem Kanal in Florida eine kopflose und handlose Leiche entdeckt wurde, begannen die Strafverfolgungsbehörden mit der Suche nach dem Mörder, die sie bis nach London führte, bevor die Spur kalt wurde. Was folgt, ist eine Reihe von gestohlenen Identitäten, falschen Anschuldigungen und eine zwölfjährige Katz-und-Maus-Jagd durch mehrere Länder, während die Behörden der meistgesuchten Frau der Welt immer näher kommen.«The Hunt for the Chameleon Killer» untersucht alle Verbrechen von Elaine Parent und deckt jedes potenzielle Opfer auf und stellt fest, ob die Strafverfolgungsbehörden zu Recht glauben, dass sie eine Serienmörderin war. Es wird gezeigt, wie Parent behauptete, sich für Numerologie zu interessieren, und dass sie die Zukunft mit Hilfe von Schlüsselnummern vorhersagen konnte, um ihre Opfer dazu zu bringen, ihre persönlichen Daten preiszugeben, die sie dann dazu benutzte, ihre Identität zu stehlen. Letztendlich beantwortet die Serie die Schlüsselfragen im Mittelpunkt der Geschichte: Wer war Elaine Parent? Und was hat sie dazu getrieben, diese Verbrechen zu begehen?«The Hunt for the Chameleon Killer» ist eine Originalserie von Sundance Now, produziert von Impossible Factual Limited und unter der Leitung von Steve Maher und Jonathan Drake, mit Adam Luria als Regisseur und Produzent. Die ausführenden Produzenten für CBS AMC Networks UK Channels Partnership sind Jess Rampling und Sam Rowden.