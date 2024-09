«Die Ringe der Macht» soll ein riesiger Erfolg sein

US-Quoten

Eine interne Mail berichtet, dass 40 Millionen Menschen die Serie gesehen haben.

Amazon hält sich teilweise bedeckt, wenn es um die Abrufzahlen seiner fiktionalen Eigenproduktionen geht. In den Geschäftsberichten und den wöchentlichen Nielsen-Statistiken tauchen Zahlen für das nordamerikanische Geschäft auf, außerhalb der USA sind die Werte eine große Unbekannte.Amazon gab jedoch an, dass innerhalb von elf Tagen 40 Millionen Menschen die zweite Staffel vongesehen hätten. Vor zwei Jahren gab Amazon bekannt, dass innerhalb eines Tages bereits 25 Millionen Menschen die ersten beiden Folgen gesehen haben."Am 29. August startete die zweite Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", schrieb Amazon MGM Studios-Chefin Jennifer Salke an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Am zweiten Wochenende nach dem Start zeigen unsere wichtigsten Kennzahlen, dass wir es mit einem weiteren großen Erfolg zu tun haben, denn 40 Millionen Zuschauer haben die zweite Staffel bereits gesehen. Außerdem haben wir festgestellt, dass seit Anfang August mehrere zehn Millionen Zuschauer S1 gesehen haben. Eine beeindruckende Anzahl unserer «Rings of Power»-Kunden kommt von außerhalb der USA, was die Resonanz der Serie beim globalen Publikum und das bemerkenswerte Wachstum der Prime Video-Kunden weltweit belegt.“