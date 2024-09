Jack Huston geht zu «Spider-Noir»

US-Fernsehen

Die Serie mit Nicolas Cage wird für den Streamingdienst von Amazon realisiert.

Am Montagabend gab Amazon bekannt, dass Brendan Gleeson offiziell in der neuen Amazon-Seriemitspielen wird, inzwischen hat das Unternehmen eine weitere Person verpflichtet. In der Live-Action-Serie wird Jack Huston neben Nicolas Cage als Stammschauspieler auftreten. Lamorne Morris, Abraham Popoola und Li Jun Li gehören ebenfalls zum Cast.Laut der offiziellen Logline erzählt die Serie „die Geschichte eines alternden und vom Pech verfolgten Privatdetektivs (Cage) im New York der 1930er Jahre, der gezwungen ist, sich mit seinem früheren Leben als einziger Superheld der Stadt auseinanderzusetzen“.Die Serie wird zunächst auf dem linearen Sender MGM+ ausgestrahlt, bevor das Format zu Amazon Prime Video wechselt. Die Serie wird von Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios produziert, wobei Lord Miller derzeit bei Sony unter Vertrag steht.