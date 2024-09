«Maigret»-Produktion beginnt

England

Banjiay wird das Format international veräußern.

Die erste zeitgenössische Fernsehadaption von Georges Simenons beliebten Romanenüber den gewieften Pariser Kriminalkommissar Jules Maigret hat in Budapest mit der Produktion begonnen. Colin Callender und David Stern werden als ausführende Produzenten für Playground tätig sein, die mit dem Golden Globe und dem BAFTA ausgezeichnete Produktionsfirma, die hinter der kommenden Serie «Wolf Hall: The Mirror and The Light» und der Sky-Dramedy «Small Town, Big Story» steht. PBS gab die Reihe in Auftrag.Patrick Harbinson («Homeland») ist als leitender Drehbuchautor und ausführender Produzent im Auftrag von Windhover Films tätig und wird bei den ersten beiden Folgen der Serie Regie führen, während Faye Gilbert («The Tower») bei den Folgen 3 und 4 Regie führt und David Evans («Domina») bei den Folgen 5 und 6 Regie führt. Susanne Simpson fungiert als ausführende Produzentin im Auftrag von Masterpierce, dem federführenden Sender, während John Simenon als ausführender Produzent im Auftrag von Georges Simenon Limited fungiert. Der internationale Vertrieb wird von Banijay Rights, dem globalen Vertriebszweig von Banijay Entertainment, übernommen.Jules Maigret wird von Benjamin Wainwright («Belgravia: The Next Chapter») gespielt, und Stefanie Martini («The Gold») spielt die Hauptrolle als Madame Louise Maigret. Blake Harrison («World on Fire»), Reda Elazouar («Sex Education»), Kerrie Hayes («The Responder»), Shaniqua Okwok («The Flatshare») und Rob Kazinsky («Star Trek: Section 31»die „Les Maigrets“, Maigrets loyales Detektivteam, während Nathalie Armin («Showtrial») die Staatsanwältin Mathilde Kernavel spielt.Chefinspektor Jules Maigret, die Erfindung des ehemaligen Kriminalreporters und erfolgreichen Autors Georges Simenon, lebt in einem lebhaft dargestellten Paris, das man nicht oft im Fernsehen sieht und das uns von der glitzernden Welt der Oberschicht in Luxushotels und Villen zu den örtlichen bürgerlichen Bistros und Bars und den unterirdischen Treffpunkten der Berufsverbrecher führt. Patrick Harbinsons Adaption zeigt Maigret als unkonventionellen jungen Detektiv, der der Kriminalpolizei etwas beweisen muss, unerbittlich in seinen Ermittlungen, mit einer beispiellosen Kenntnis von Paris und seinen Einwohnern. Maigret, der treu und liebevoll mit Madame Maigret verheiratet ist, leitet die Eliteeinheit der Polizei, die als La Crim bekannt ist und für die Untersuchung aller schweren Verbrechen in und um Paris zuständig ist.Die Jules-Maigret-Reihe ist nach Sherlock Holmes die meistverkaufte Krimireihe aller Zeiten. Playground hat von Georges Simenon Limited die englischsprachigen Rechte an der gesamten Reihe erworben, die aus 75 Romanen und 28 Kurzgeschichten besteht. Simenons einzigartiges Gesamtwerk, das eine umfangreiche Bibliothek von Romanen, Reportagen, Fotografien und anderen Sachbüchern umfasst, gehört zu den fesselndsten Werken der Weltliteratur.