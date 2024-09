«I Love a Mamas Boy» kehrt zurück

US-Fernsehen

Bereits am Montag ist die neue Staffel in den USA zu sehen.

TLCskehrt für eine neue Staffel mit fünf Muttersöhnchen zurück, die mit den konkurrierenden Zuneigungen ihrer verhätschelnden, fürsorglichen Mütter zu kämpfen haben. Wenn diese Männer nicht in der Lage sind, die Schürzenbänder ein für alle Mal loszulassen, müssen sie vielleicht stattdessen ihre romantischen Partnerschaften aufgeben. Am Montag, dem 16. September, um 21 Uhr startet die neue Staffel bei TLC.Die Publikumslieblinge Matt und Kelly sind zurück! Matt lebt mit seiner Mutter zusammen und ist derzeit Single, aber Kelly ist fest entschlossen, die perfekte Partnerin für ihn zu finden. Während Matt sich bereit fühlt, die Liebe zu finden, beginnt er zu begreifen, dass seine Mutter möglicherweise Teil des Problems ist. Wird Matt endlich seinen eigenen Weg gehen und irgendwann ausziehen?In einer faszinierenden Wendung familiärer Bindungen verbindet das Mutter-Sohn-Duo Dia und Shahid eine außergewöhnlich enge Beziehung. Ihre unzertrennliche Verbindung zeigt sich in ihren täglichen Aktivitäten, aufeinander abgestimmten Outfits und sogar in der gemeinsamen Finanzverwaltung. Diese enge Bindung steht jedoch vor einer Herausforderung, als Nylah, Shahids Freundin, in die Beziehung eintritt. Dia hegt Vorbehalte gegenüber Nylah und vermutet, dass sie es auf Shahids Finanzen abgesehen hat.