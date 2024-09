Moritz von der Groeben: Désirée Nosbusch ist eine (zu Recht!) sehr gefragte Darstellerin

Interview

Der Produzent der good friends Filmproduktion hat die zwei neuen Spielfilme «Der Irland-Krimi» mit Hauptdarstellerin Désirée Nosbusch produziert.

Wir tauschen intern und auch mit Katja Kirchen, unserer Degeto-Redakteurin, permanent neue Ideen für unsere «Irland»-Krimis aus. Die Drehbuchautorin Katrin Bühlig wiederum hat z.B. das erste Exposé für „Gnadentod“ im April 22 vorgelegt, welches uns alle gleich begeistert hat. Gedreht haben wir dann 1,5 Jahre später.Désirée Nosbusch ist eine (zu Recht!) sehr gefragte Darstellerin und ihr Jahr entsprechend voll. Allerdings haben wir mit einer laufenden Reihe - die ihr sehr ans Herz gewachsen ist - eine gewisse Priorität bei der Bestimmung des Drehzeitraums. Nachdrehs kommen glücklicherweise nur sehr selten vor. Zuletzt in der Corona-Zeit.Natürlich sind wir froh und auch ein bisschen stolz, dass sich «Der Irland-Krimi» inzwischen fest auf den vorderen Quotenplätzen etabliert hat – und zudem auch für immer wieder sehr positive Resonanz bei Zuschauern und Kritikern sorgt. Was neben unseren grandiosen Hauptdarstellern sicherlich auch mit dem authentischen Bild von Irland zu tun hat, das die Filme vermitteln.Es schwingt immer in ihrer Figur mit, wird aber aktuell nicht zu stark in den Vordergrund gestellt. Aber das kann sich in zukünftigen Folgen natürlich auch wieder ändern.Oh ja, so einige. Das Küstenwetter ist schon sehr „eigenwillig“ und wir mussten schon Drehtage wegen aufkommender Orkane unterbrechen. Wir meiden den sehr touristischen Sommer in Irland, so dass mit jedem Wetter zu rechnen ist. Aber diese raue Irische Küste macht auch das Besondere der Filme aus und passt zu unseren Geschichten.Matthias bringt zunächst eine große Erfahrung als Regisseur mit, was bei einem komplizierten Auslandsdreh wie in Irland immer von Vorteil ist. Wir haben mit ihm bereits zuvor einen Irland-Krimi gedreht, so dass er mit den Gegebenheiten und Mentalitäten vor Ort vertraut ist. Und nicht zuletzt sind er und sein Kameramann Hanno Lentz in der Lage, in einem eng gesteckten Zeitrahmen auf sehr hohem künstlerischem Niveau zu arbeiten. Das Ergebnis spricht einfach für ihn.Der erste Tote ist Cathrins Nachbar und die Verbindung zu den weiteren Toten lässt sich zunächst nicht erkennen. Der Fall ist insofern eine Herausforderung für Cathrin Blake, da sie es mit einer Psychopathin zu tun bekommt, die ein perfektes Lügenkonstrukt aufbaut, das es zu durchdringen gilt.Ja, selbstverständlich. Der Fall ist zunächst besonders, weil wir diesmal tief in die Familiengeschichte unserer zweiten Hauptfigur, Sean Kelly, eintauchen und wir hinter seine souveräne Fassade schauen dürfen. Thematisch geht es um das Weiterreichen von toxischen Mustern in Familien über mehrere Generationen.Ja, inzwischen haben wir die irischen Kollegen alle sehr lieben gelernt und es hat sich auch bei der Crew ein Kernteam etabliert, das nach Möglichkeit jedes Jahr wieder zusammenfindet. Beim Cast haben wir über die Jahre die Anzahl der irischen SchauspielerInnen immer weiter ausgebaut – die Qualität und Spielfreude der Kollegen vor Ort ist wirklich eine große Freude.Im Frühjahr 2025 geht es wieder nach Irland und dann starten die Dreharbeiten für Folgen elf und zwölf.