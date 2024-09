«Max & The Midknights» kommt zu Nickelodeon

US-Fernsehen

Der Kinder- und Jugendserie hat eine neue animierte Fernsehserie hergestellt.

Ein fernes Königreich birgt fantastische, herzliche und humorvolle Reisen in Nickelodeons brandneuer CG-animierter Serie, die am Mittwoch, den 30. Oktober um 19:00 Uhr ihr Fernsehdebüt gibt. Nickelodeon hat den Trailer für die Originalserie veröffentlicht. Die Serie basiert auf den Bestseller-Kinderbüchern des bekannten Autors und Cartoonisten Lincoln Peirce («Big Nate») und handelt von der abenteuerlustigen 10-jährigen Max, die sich mit ihren neu gewonnenen Freunden auf die Suche macht, um das Königreich Byjovia vor unheilvollen Mächten zu retten.In der ersten Folge „Willkommen in Byjovia“ wird Max vorgestellt, ein mittelalterliches Mädchen, das davon träumt, ein Ritter zu werden und gegen Drachen zu kämpfen, aber stattdessen als Troubadourlehrling mit ihrem Onkel Budrick durch die Lande ziehen muss. Nachdem sie einem Dieb begegnet sind, machen sich Max und Onkel Budrick auf den Weg in das mittelalterliche Königreich Byjovia, müssen aber bald feststellen, dass die Stadt ganz anders ist, als Onkel Budrick sie in Erinnerung hat. Neue Episoden von «Max & the Midknights» werden weiterhin mittwochs um 19:00 Uhr auf Nickelodeon ausgestrahlt. Die internationale Ausstrahlung der Serie auf Nickelodeon beginnt am 10. Oktober.Zu den Sprechern der Midknights, einer Gruppe von Außenseitern, von denen jeder sein eigenes einzigartiges Talent hat, gehören: Blu del Barrio («Star Trek: Discovery») als Max, ein mutiges und entschlossenes Mädchen, das bereit ist, sich jeder Herausforderung zu stellen; Melissa Villaseñor («Saturday Night Live») als Millie, ein verrücktes, aber super positives Mädchen, das den Midknights die Kraft der Magie verleiht; Zeno Robinson («Transformers: EarthSpark») als Simon, Millies straßentauglicher und manchmal sarkastischer Begleiter; und Caleb Yen («Beyblade X») als Kevyn, das Büchergenie mit einem fotografischen Gedächtnis. Gemeinsam erreicht die Gruppe fast alles, was sie sich vorgenommen hat.An der Seite der Midknights leiht Jeremy Rowley («iCarly») seine Stimme als Onkel Budrick, Max' liebenswert alberne Elternfigur und professioneller Troubadour. Gary Anthony Williams («Central Park») spricht Mumblin, einen berühmten Zauberer im Ruhestand, der die Midknights bei ihren Aufgaben unterstützt, Brian Stepanek («The Loud House») vertont König Gastley, den ruchlosen Herrscher von Byjovia, der zu allem bereit ist, um seinen Thron zu behalten, und India de Beaufort («It's Pony») spricht Fendra, eine dunkle Zauberin, die für König Gastley arbeitet.Produziert von Nickelodeon Animation in Burbank, wird «Max & the Midknights» von Lincoln Peirce («Big Nate») und Jane Startz («Ella Enchanted») produziert. Sharon Flynn («All Hail King Julien») und David Skelly («Toy Story 2») fungieren als Co-Executive Producer und Showrunner. Die Entwicklung und Produktion wird von Claudia Spinelli, Senior Vice President, TV Series Animation, Nickelodeon, Nathan Schram, Vice President, Development, Nickelodeon Animation, und Stephanie Alpert, Vice President, Production, Nickelodeon Animation, geleitet.