«Dateline: The Smoking Gun» erscheint bei Oxygen

US-Fernsehen

Der True-Crime-Sender von NBC hat ein neues Format an den Start gebracht.

Oxygen untersucht mit der Serienpremiere von «Dateline: The Smoking Gun» am Donnerstag, den 3. Oktober um 20.00 Uhr mysteriöse Fälle und die intensiven Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, wichtige Beweise aufzudecken, um der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Die True-Crime-Show wird von NBC News produziert. Liz Cole ist Senior Executive Producer und Paul Ryan ist Executive Producer. Andy Cashman ist Co-Executive Producer.Die von Andrea Canning moderierte Sendung «Dateline: The Smoking Gun» ist eine Jagd nach Hinweisen, bei der die Ermittler unerbittlich dem entscheidenden Beweisstück nachgehen, das den Fall letztendlich aufklärt. Jede Untersuchung ist voller Wendungen - falsche Spuren, falsche Verdächtige, Sackgassen - bis die Polizei schließlich den entscheidenden Hinweis findet und der Gerechtigkeit Genüge tut. Zu den Geschichten, die in dieser Staffel untersucht werden, gehören das Verschwinden eines jungen Filmregisseurs, der Mord an zwei Staatsanwälten in einer texanischen Kleinstadt und ein Serienmörder, der gestoppt werden muss, bevor das nächste Opfer ermordet wird.Die Serienpremiere heißt „In Cold Blood“ und feiert am 3. Oktober Premiere. Als Kim Dorsey ermordet in ihrem Schlafzimmer aufgefunden wurde, hinterließ der chaotische Tatort mehr Fragen als Antworten. Ein einziger Gegenstand, der nicht an seinem Platz ist, könnte der Schlüssel zur Identität des Mörders sein, wenn die Ermittler den Beweis finden könnten.