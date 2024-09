«Selling Sunset»-Wiedersehen abgeblasen

US-Fernsehen

Die Netflix-Erfolgs-Reality-Show wird nicht mit alten Darstellern zusammen geführt.

Bei der Netflix-Reality-Showwird es nach der achten Staffel kein Wiedersehen geben. Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ haben sich die Darsteller nach den Dreharbeiten zerstritten. Die neue Staffel soll am 6. September 2024 Premiere feiern, doch bereits im Vorfeld haben sich die Reality-Stars kritisch geäußert.Chrishell Stause äußerte sich auf Instagram über Nicole Young: „Ich werde NIE wieder mit ihr in einer Serie arbeiten. Lieber werde ich verklagt.“ Sie markierte in derselben Instagram-Story die Produzenten der Show, Adam DiVellos Done and Done Productions, und fügte hinzu: „Und ihr seid ekelhaft, weil ihr sie damit überrumpelt habt, um es der Welt zu zeigen, anstatt sie sich wenigstens mit der WAHRHEIT verteidigen zu lassen.“ Young soll eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt haben.Auch die neue Darstellerin Tiesi und Lazakana sollen sich nicht verstanden haben. In der Sendung bezeichnete Lazkani ihre Beziehung als „ziemlich abstoßend“ und sagte: „Die Art, wie ich mein Leben lebe, unterscheidet sich sehr von der Art, wie sie ihr Leben als Christin führt“. Kritik hagelte es auch für den Produzenten Adam DiVellos, der bereits bei MTV Nachdrehs zu Sendungen wie «Laguna Beach» und «The Hills» angeordnet haben soll.