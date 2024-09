«Hold Your Breath»-Trailer verfügbar

Kino-News

Der Searchlight-Spielfilm ist am 3. Oktober 2024 bei Disney+ verfügbar.

Hulu und Disney+ haben den Trailer für den Spielfilmveröffentlicht. Searchlight Pictures präsentiert diesen Psycho-Horrorthriller, der aus der Feder von Karrie Crouse («Westworld») stammt und von dieser gemeinsam mit Will Joines («Be Still») inszeniert wurde.In den Hauptrollen sind Emmy- und Tony Award-Gewinnerin Sarah Paulson («American Horror Story»), Amiah Miller («Planet der Affen: Survival»), Alona Robbins («New Amsterdam»), Annaleigh Ashford («Welcome to Chippendales»), Ebon Moss-Bachrach («The Bear»), Arron Shiver («Kidnap») und Bill Heck («The Ballad of Buster Scruggs») zu sehen. Produziert wurde der Film von Alix Madigan («Winter's Bone») und Lucas Joaquin («House of Spoils») mit Paulson als ausführender Produzentin.Das Haus der Familie Bellum befindet sich in einem dürregeplagten Tal im Oklahoma der 1930er Jahre. Charakteristisch für die Region sind Staubstürme, welche die Sonne verdunkeln. Die Protagonistin Margaret (Sarah Paulson) bewirtschaftet gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Rose (Amiah Miller) und Ollie (Alona Jane Robbins) eine karge Farm, da ihr Ehemann die Familie verlassen hat, um an einem anderen Ort Arbeit zu finden. In der rauen Umgebung der Dust Bowl sind die Protagonistinnen und Protagonisten gezwungen, um ihr Überleben zu kämpfen. Dabei werden sie von einem mysteriösen Fremden bedroht, der im Verlauf der Handlung auftaucht und sich als Bedrohung für die Familie erweist.