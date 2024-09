Anna Friel ist im neuen BBC-Drama

England

Anna Maxwell Martin, Bobby Schofield, David Threlfall und Mark Womack gehören ebenfalls zum Ensemble.

Die BBC hat ein neues Drama des mehrfach preisgekrönten Drehbuchautors Jimmy McGovern («Time») angekündigt, das die Auswirkungen von Grooming und sexuellem Missbrauch auf eine Familie untersucht. Unter der Regie von Julia Ford («Showtrial») wird das noch unbenannte Einzeldrama von LA Productions («Broken») für BBC iPlayer und BBC One produziert.Das fiktive Drama, das in Liverpool spielt und dort gedreht wird, dreht sich um die Familie Mitchell, die mit den verheerenden Folgen eines Missbrauchsfalls und dem Wissen, dass dieser von einem Mitglied ihrer eigenen Familie begangen wurde, das nach Verbüßung seiner Strafe gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, zu kämpfen hat.Emmy-Gewinnerin Anna Friel («Marcella», «Pushing Daisies»), die für ihre vorherige Arbeit mit Jimmy McGovern in Broken für den BAFTA nominiert war, führt die Besetzung an, zusammen mit Bobby Schofield («Time»), BAFTA-Gewinnerin Anna Maxwell Martin («Motherland»), BAFTA-Gewinner David Threlfall («Nightsleeper») und Mark Womack («The Responder»).Colin McKeown, ausführender Produzent von LA Productions, sagt: „Dies ist ein äußerst anspruchsvolles und sensibles Thema, das Jimmy McGovern mit Intelligenz und Sorgfalt angeht. Es ist ein Privileg, nach dem Erfolg unserer bisherigen Zusammenarbeit bei einzelnen Dramen – Common, Care, Reg und Anthony – erneut mit ihm zusammenzuarbeiten.“Der Autor Jimmy McGovern sagt: „Ich kann es kaum glauben, welche Besetzung und Crew für diese Produktion zusammengestellt wurden. Es ist ein anspruchsvoller Film, ja, aber ich kann es kaum erwarten, dass er gezeigt wird.“Lindsay Salt, Leiterin der Abteilung BBC Drama, sagt: „Jimmy McGovern ist einer unserer größten Dramatiker und ein Meister darin, über die heutige Welt zu schreiben. Sein neuer Film untersucht einfühlsam den Schmerz des Missbrauchs und wie er sich nicht nur auf das Opfer, sondern auf die ganze Familie auswirkt. Dass er mit einem so hochkarätigen Darsteller- und Kreativteam auf die Leinwand gebracht wird, ist ein weiterer Beweis für die Qualität von Jimmys Schreiben.“Das 90-minütige Drama wird von LA Productions für BBC iPlayer und BBC One produziert. Das Drehbuch stammt von Jimmy McGovern, Regie führt Julia Ford und produziert wird es von Donna Molloy. Ausführende Produzenten sind Jimmy McGovern, Colin McKeown für LA Productions sowie Nawfal Faizullah und Katherine Bond für die BBC.