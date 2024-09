Natalia Wörner ist wieder «Unter anderem Umständen»

TV-News

Das ZDF strahlt den neuen Spielfilm mit Ralph Herforth aus.

Bereits seit 2006 ist die Reiheim Programm des ZDF vertreten. Die Serie mit Natalia Wörner und Ralph Herforth ist ein Quotengarant und erreicht zwischen fünfeinhalb und acht Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Am Montag, 21. Oktober 2024, wird die Reihe mit „Nordwind“ fortgesetzt. Die Produktion ist bereits ab dem 12. Oktober 2024 in der ZDFmediathek abrufbar.Während eines windigen Herbsttages an der Flensburger Förde stürzt Andreas Falkenberg, Besitzer des gleichnamigen Reiterhofs, bei einem Ausritt mit seiner Tochter Toni vom Pferd und stirbt. Zunächst deutet alles auf einen tragischen Unfall hin, doch bei näherer Betrachtung ergibt sich ein anderes Bild: Der Reitunfall war kein Unfall, sondern Mord. Alles deutet darauf hin, dass der Täter am Tatort auf sein Opfer gewartet hat. Jana Winter, Matthias Hamm und Alwa Sörensen übernehmen die Ermittlungen.Smilla Sörensen, die erste Verdächtige, scheint den Verdacht zu bestätigen. Sie ist eine ehemalige Reitlehrerin, die das Opfer kurz vor seinem Tod öffentlich bedroht hat. Smilla ist der Polizei bereits bekannt, weil sie in der Vergangenheit die Sachbearbeiterin Iris Dalbert unter Druck gesetzt hatte, nachdem ihr Antrag auf Wohngeld abgelehnt worden war. Erstaunlicherweise hatte Iris Dalbert selbst einen ähnlichen Unfall wie das jetzige Opfer. Auch damals war eine kaum sichtbare Angelschnur zwischen zwei Bäumen gespannt.