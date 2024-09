RTL Crime macht mit «Line in the Sand» weiter

TV-News

Die Ausstrahlung der zweiten Staffel erfolgt ab Mitte Oktober beim Pay-TV-Sender.

Die israelische Fernsehseriegeht beim Pay-TV-Sender RTL Crime weiter. Ab Dienstag, 22. Oktober 2024, werden die acht neuen Folgen in Doppelfolgen ausgestrahlt. Die Ausstrahlung erfolgt jeweils um 20.15 Uhr. In den Hauptrollen sind Tsahi Halevi, Maor Schwitzer und Shani Cohen zu sehen.Ein Jahr nach den Ereignissen der ersten Staffel werden Alon, Reuven und Yoav nach einem halben Jahr Haft endlich aus dem Gefängnis entlassen. Trotzdem hoffen sie, dass die Polizei sie wieder aufnimmt, da sie ihre Strafe abgesessen haben. Doch nicht nur die Rückkehr wird ihnen verwehrt, auch die Waffen zur Selbstverteidigung werden ihnen abgenommen. Und Maor Ezra, immer noch im Gefängnis, hetzt seine Männer gegen sie auf.Yuval Yefet und Rotem Shamir entwickelten die Serie, die im vergangenen Jahr zu Ende ging. Insgesamt wurden 16 Folgen produziert. Es ist eine mahnende Geschichte über Besessenheit, Aufopferung und darüber, wie das Streben eines Detektivs nach Gerechtigkeit seinen moralischen Kompass so weit verschiebt, dass er sich selbst verliert.