Langer Fußball-Freitag im Ersten

Das Erste hat für Freitag, 25. Oktober 2024, einen langen Fußballabend geplant. Um 20.15 Uhr meldet sich das Team dermit Claus Lufen, Expertin Almuth Schult und Kommentator Bernd Schmelzer aus London, schließlich muss die Frauen-Nationalmannschaft gegen die Engländerinnen antreten.Um 21.20 Uhr schaltet die ARD von London nach Hamburg, denn Ingo Zamperoni moderiert eine Kurzausgabe der. Ab etwa 22.45 Uhr fasst die Redaktion noch die Spiele der 2. Fußball-Bundesliga zusammen. Am Freitag spielen der 1. FC Köln - SC Paderborn 07 und der 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg.Die SWR-Reporter Benjamin Best und Maike-Marie Elger liefern ab 23.00 Uhr die Dokumentation. Die U19 von Jahn Regensburg gewann am 14. August vor nur 75 Zuschauern mit 3:1 gegen die U19 des TSV 1860 München. Obwohl Sportwetten auf Spiele des DFB-Nachwuchses in Deutschland verboten sind, auch um die jungen Spieler vor Manipulation und Wettbetrug zu schützen, werden diese Spiele auf dem asiatischen Wettmarkt angeboten. Dort können Wetten bis zu einer halben Million Euro auf deutsche U19-Spiele platziert werden. Damit rücken auch diese Spiele in den Fokus der Wettbetrüger. Und der Betrug kann nur gelingen, wenn tatsächlich Spieler auf dem Platz die Ergebnisse manipulieren.Ab 23.45 Uhr läuft, eine Sky-Koproduktion mit der ARD. Die Dokumentation zeichnet Vitali Klitschkos Weg vom Boxring ins politische Amt des Bürgermeisters von Kiew nach und zeigt mit exklusivem Zugang, wie Klitschko die ukrainische Hauptstadt seit der russischen Aggression verteidigt.