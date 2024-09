«Renegade» kehrt zu Nitro zurück

TV-News

Die Serie aus den 90er Jahren war bis Mitte März im Programm vertreten.

Der Unterhaltungssender Nitro hat die Rückkehr vonangekündigt. Dafür nimmt der Sender die Doppelfolgen vonaus dem Programm. Die Serie wird am Mittwoch, den 9. Oktober 2024 ab 12.00 Uhr wiederholt. Stu Segall Productions, Cannell Entertainment und New World Entertainment haben die 110-teilige Serie produziert.Der junge Polizist Reno Raines war ein ehrgeiziger Polizist, bevor er sich mit korrupten Kollegen anlegte. Im Prozess entscheidet er sich, gegen sie auszusagen - ein fataler Fehler, wie sich herausstellt. Ein Mordanschlag auf ihn selbst scheitert, dafür wird Raines' Freundin ermordet und ihm selbst ein weiterer Mord angehängt. Der letzte Ausweg: die Flucht in den Untergrund. Doch die korrupten Cops setzen den Kopfgeldjäger Bobby Sixkiller auf Raines an.Es dauert nicht lange, bis Sixkiller Raines in die Finger bekommt und fest entschlossen ist, ihn seinen Auftraggebern auszuliefern, um das hohe Kopfgeld zu kassieren. Während der Fahrt zum Revier gelingt es Raines jedoch, den Kopfgeldjäger von seiner Unschuld zu überzeugen, der ihm prompt einen Deal vorschlägt: Raines wird verschont und muss im Gegenzug mit ihm und seiner Halbschwester Cheyenne als Kopfgeldjäger arbeiten.