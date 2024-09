MIt John Barrowman: «Celebrity SAS» geht weiter

England

Der Fernsehsender Channel 4 hat 15 Prominente gefunden, die in der Wildnis überleben möchten.

Fünfzehn Prominente aus der Welt der Unterhaltung, des Sports und des Journalismus haben sich für die Teilnahme an der diesjährigen einzigartigen Version der Special Forces-Auswahl in der längsten Staffel vonangemeldet. Dieser Kurs, der von den vier einschüchternden Ex-Special-Forces-Soldaten – Chefausbilder Billy Billingham und seinem Team von Direktionspersonal (DS) – Foxy (Jason Fox), Rudy Reyes und Chris Oliver – geleitet wird, ist der bisher härteste. Die DS bringen die Prominenten nicht nur weiter weg als je zuvor – auf die andere Seite der Welt – zum Winterkriegstraining auf den Südinseln Neuseelands, sondern haben auch einen Trick im Ärmel, um die Schrauben noch weiter anzuziehen. Anstatt die Schwachen auszusortieren und die schwächsten Rekruten zu eliminieren, wollen die DS in diesem Jahr, dass alle Prominenten optimal bestraft werden, indem sie den höllischen achttägigen Kurs bis zum Ende durchhalten, weit weg von den Annehmlichkeiten zu Hause, von Familien, Agenten und sozialen Medien. Die sechste Staffel von «Celebrity SAS: Who Dares Wins» wird ab dem 22. September jeden Sonntag und Montag um 21 Uhr auf Channel 4 ausgestrahlt.Die Landschaft Neuseelands mag atemberaubend sein, aber der Schein trügt für die diesjährige Gruppe von Promi-Rekruten, die die rauen Berg- und Wetterbedingungen erleben werden, die das britische Militär auf Winterkriegseinsätze vorbereiten. Glamour und Luxus wird es für die privilegierten Promis nicht geben. In acht einstündigen Episoden werden diese berühmten Gesichter ihren glamourösen Lebensstil aufgeben und in einer anspruchsvollen Trainingsumgebung für Spezialeinheiten ständiger Kälte und Nässe ausgesetzt sein.Der diesjährige Kurs wird körperlich anstrengend und psychisch zermürbend sein; bis auf wenige werden alle Teilnehmer scheitern, aber wer wird bis zum Ende durchhalten und am Ende bestehen? Die diesjährige Kurzversion der härtesten Umgebungen, mit denen Spezialeinheiten konfrontiert sind, wird von den Teilnehmern absolviert: Schauspieler John Barrowman (56), Journalistin Rachel Johnson (57), DJ und Reality-TV-Star Bianca Gascoigne (36), TV-Persönlichkeit Pete Wicks (34), ehemaliger Kapitän der englischen Rugby-Nationalmannschaft Chris Robshaw (37), Fernsehmoderatorin Cherry Healey (42) und Ex-Profiboxer Anthony Ogogo (34); Komikerin Shazia Mirza (51); Georgia Harrison (28); Reality-TV-Star und Radiomoderator Bobby Norris (36); Influencerin Marnie Simpson (31); ehemalige olympische Turnerin Ellie Downie (23); Komiker Tez Ilyas (40); Profi-Basketballspieler Ovie Soko (32); Schwergewichts-Boxweltmeister Lani Daniels (34).