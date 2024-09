Hello Sunshine arbeitet an Sportinhalte für Frauen

US-Fernsehen

Aus diesem Grund arbeitet die Produktionsfirma künftig mit Ross Greenburg Productions zusammen.

Die Produktionsfirma Hello Sunshine, die inzwischen zu Candle Media gehört, hat laut „Variety“ einen Kontrakt mit Ross Greenburg Productions geschlossen, um non-fiktionale Inhalte mit dem Schwerpunkt Frauensport zu produzieren. RGP hat zuletzt Formate wie «Surf Girls» für Amazon und «F1 Academy» für Netflix realisiert.„Ross ist einer der angesehensten Sportproduzenten der Branche“, sagte Sara Rea, Leiterin der Abteilung für nicht gescriptete Formate bei Hello Sunshine. ‚Er ist ein talentierter und vertrauenswürdiger Kreativer, der ein gutes Auge für großartige Geschichten hat und in der Welt des Sports eine unübertroffene Erfolgsbilanz vorweisen kann. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ross und haben bereits einige spannende Projekte in der gemeinsamen Entwicklung.‘„Ich freue mich sehr, mit dem Team von Hello Sunshine und ihren brillanten Leiterinnen Sarah Harden und Sara Rea an einer Reihe von nicht gescripteten Sportprojekten für Frauen zusammenzuarbeiten“, sagte Greenburg. ‚Wir befinden uns mitten in einer Revolution des Frauensports und jetzt ist es an der Zeit, einzutauchen und die ergreifenden Geschichten dieser ehemaligen und aktuellen Sportlerinnen zu erzählen.‘