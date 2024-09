«Potomac»-Hausfrauen kehren zurück

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Bravo strahlt ab 6. Oktober die neue Staffel aus.

kehrt am Sonntag, dem 6. Oktober, um 20 Uhr auf Bravo für die 9. Staffel zurück. Die Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock zum Streamen verfügbar sein. In dieser Runde kehren die Hausfrauen Karen Huger, Gizelle Bryant, Ashley Darby, Wendy Osefo und Mia Thornton zurück. Zu den Damen gesellen sich die neuen Hausfrauen Stacey Rusch, ehemalige QVC-Moderatorin, und Keiarna Stewart, eine erfolgreiche Unternehmerin. Stacey hat eine achtjährige Tochter und steckt mitten in der Scheidung. Keiarna hat Vorbehalte gegenüber einigen der Damen, versucht aber, sich ihren eigenen Platz in der Gruppe zu erobern. Das freundliche Gesicht Jacqueline Blake ist ebenfalls wieder an Bord und Jassi Rideaux schließt sich als Freundin der Hausfrauen an.Gizelle Bryant blüht auf, während sie sich auf das Dating konzentriert und die neu umbenannte GNA Fusion aufbaut, eine Wellness-Initiative zum Gedenken an ihren verstorbenen Vater. Nach einem Jahr voller emotionaler Höhen und Tiefen hat sie beschlossen, einige ihrer zerbrochenen Beziehungen in der Gruppe zu kitten, aber die Art und Weise, wie sie dabei vorgeht, übertrifft alle Erwartungen.Mia Thorntons Leben ist, wie man so schön sagt, kompliziert. Sie lässt sich gerade von Gordon scheiden, während ihre Beziehung zu ihrem neuen Freund, dem Radiomoderator Inc., heißer ist als je zuvor. Als ob das nicht genug wäre, stellen die Frauen einige ihrer Handlungen in Frage, sodass sie nicht weiß, wem sie in der Gruppe vertrauen kann.