Disney kündigt «An Almost Christmas Story» an

Kino-News

Der animierte Kurzfilm kommt von Alfonso Cuarón kommt zum hauseigenen Streamingdienst.

Disney Branded Television hat einen neuen animierten Kurzfilm für Disney+ angekündigt:unter der Regie von David Lowery und produziert vom fünffachen Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón, der im Herbst dieses Jahres Premiere feiern wird. «An Almost Christmas Story» erzählt die Geschichte der neugierigen jungen Eule Moon, die unerwartet in einem Weihnachtsbaum für den Rockefeller Plaza landet. Bei dem Versuch, der geschäftigen Stadt zu entkommen, freundet sich Moon mit einem verlorenen Mädchen namens Luna an. Gemeinsam begeben sie sich auf ein herzerwärmendes Abenteuer, entdecken den Zauber der Weihnachtszeit und schließen auf dem Weg zurück zu ihren Eltern eine ungewöhnliche Freundschaft. «An Almost Christmas Story» basiert auf der wahren Geschichte einer kleinen Eule namens Rocky - kurz für Rockefeller -, die 2020 im Weihnachtsbaum des Rockefeller Centers gefunden und gerettet wurde.Zu den talentierten Sprechern gehören Cary Christopher als Moon, die Newcomerin Estella Madrigal als Luna, Jim Gaffigan als Papa Owl, Mamoudou Athie als Pelly, Alex Ross Perry als Dave The Dog, Gianna Joseph als Peaky, Phil Rosenthal als Punt, Natasha Lyonne als Pat und John C. Reilly als The Folk Singer, der in dem Kurzfilm vier Lieder singt, von denen er zwei selbst komponiert hat.«An Almost Christmas Story» ist der dritte und letzte Teil von Cuaróns weihnachtlicher Kurzfilmserie. Sein erster Kurzfilm «Le Pupille» wurde 2022 für den Oscar nominiert und sein letztjähriger Film «The Shepherd» stand auf der Shortlist, beide in Realfilm. Produziert von Disney Branded Television und Cuaróns Esperanto Filmoj in Zusammenarbeit mit Titmouse und Maere Studios und mit Animationsdienstleistungen von 88 Pictures, umfasst das gefeierte Kreativteam Lowery (Regie, Drehbuch und Produzent), Cuarón (Produzent und Story), Gabriela Rodríguez (Produzentin), Jack Thorne (Story und Drehbuch), Nicholas Ashe Bateman (Kreativdesigner) und Daniel Hart (Komponist).