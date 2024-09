Sundance Film Festival-Standortsuche geht weiter

Kino-News

Inzwischen sollen Salt Lake City, Boulder und Cincinnati zur engeren Auswahl gehören.

Das gemeinnützige Sundance Institute hat die letzte Phase seines Ausschreibungsverfahrens für die Ausrichtung des Sundance Film Festivals ab 2027 eingeleitet. Drei Städte werden an der Endrunde teilnehmen, um einen langfristigen Gastgeber für das Sundance Film Festival zu bestimmen. Die Entscheidung wird im Spätwinter/Frühjahr nach dem Festival 2025 bekannt gegeben. Es handelt sich um Boulder (Colorado), Cincinnati (Ohio) und Salt Lake City (Utah)."Auf der Suche nach einem nachhaltigen Zuhause für das Sundance Film Festival sehen wir in Boulder, Cincinnati und Salt Lake/Park City vielversprechende Möglichkeiten und großes Potenzial. Jede dieser Städte hat uns eine Mischung aus aufregenden Möglichkeiten, Werten und Logistik aufgezeigt, die für die Ausrichtung eines lebendigen, einladenden und integrativen Festivals erforderlich sind. Wir freuen uns auf ein zukünftiges Sundance, das Künstler und Publikum für die nächsten vierzig Jahre entdecken, unterstützen und inspirieren kann“, sagte Eugene Hernandez, Festivaldirektor und Leiter des öffentlichen Programms.„Wir sind allen Finalisten zutiefst dankbar und schätzen die Partnerschaft und den Einfallsreichtum, den wir bei den drei Finalisten vorgefunden haben. sowie Atlanta, Louisville und Santa Fe in diesem Sommer. Führungskräfte und Einheimische in jeder Gemeinde haben uns großzügig empfangen und inspiriert, als wir das Potenzial für unser Festival im Jahr 2027 und darüber hinaus erkundet haben. Im Namen des gesamten Teams des Sundance Institute möchten wir uns bei Ihnen bedanken“, sagte Ebs Burnough, Vorstandsvorsitzende des Sundance Institute.