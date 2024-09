«Alles steht Kopf 2» erscheint am 25. September

Kino-News

In nicht mehr zwei Wochen wird Disney den erfolgreichen Spielfilm auf Disney+ veröffentlichen.

Zwei Jahre nach ihrem Umzug nach San Francisco kommt die 13-jährige Riley Andersen in die High School. Ihre personifizierten Emotionen - Freude, Traurigkeit, Angst, Ekel und Wut - beaufsichtigen jetzt ein neu geformtes Element von Rileys Verstand, das sie „Sense of Self“ nennt und in dem Erinnerungen und Gefühle gespeichert sind, die Rileys Überzeugungen prägen. Joy, die darauf abzielt, den „Sense of Self“ nur mit positiven Erinnerungen zu füllen, hat einen Mechanismus geschaffen, der negative Erinnerungen in den hinteren Teil von Rileys Verstand lenkt.Riley und ihre besten Freundinnen Bree und Grace werden zu einem Wochenend-Eishockeycamp eingeladen, wo Riley hofft, sich für das Team ihrer Schule, die Firehawks, zu qualifizieren. In der Nacht vor dem Camp geht jedoch ein „Pubertätsalarm“ los, und eine Gruppe von Geistesarbeitern rüstet die Emotionskonsole ungeschickt auf, so dass das Hauptquartier in Unordnung gerät. Die deutsch-türkische Synchronsprecherin und Schauspielerin Derya Flechtner stößt als Ängstlichkeit zum Ensemble hinzu.Kelsey Manns Spielfilm setzte 1,675 Milliarden US-Dollar im Sommer um. Die Produktion, die am 14. Juni 2024 in den Vereinigten Staaten von Amerika startete, kommt nun auch zu Disney+ . Der Streamingdienst stellt den Spielfilm am Mittwoch, den 25. September 2025, online.