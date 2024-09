«60 Minutes» expandiert

US-Fernsehen

Neben einem Fast-Kanal wird es auch einen Podcast zum Magazin geben.

Die mit Spannung erwartete 57. Staffel vonwird am Sonntag, den 15. September um 19.30 Uhr Ostküstenzeit/19.00 Uhr Westküstenzeit direkt nach einem NFL-Doppelspiel auf CBS Television Network und Paramount+ ausgestrahlt. Das preisgekrönte CBS-Nachrichtenmagazin kehrt mit sechs 90-minütigen Sendungen und einem Wahl-Special zur besten Sendezeit am Montagabend zurück. Darüber hinaus wird das Franchise auf weitere Plattformen ausgeweitet, mit einem kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-TV-Kanal (FAST) und einer Original-Audioserie, <<60 Minutes: A Second Look>, die nächste Woche startet."In dieser Staffel wird es mehr 60 Minutes geben als je zuvor. Auf allen Plattformen bieten wir den Zuschauern mehr Möglichkeiten, sich mit unseren Geschichten auseinanderzusetzen, und laden neue Zielgruppen ein, den Journalismus und die Erzählkunst kennenzulernen, die uns ausmachen“, sagt Bill Owens, ausführender Produzent von «60 Minutes». "Unser Ziel ist es immer, das Verständnis der Zuschauer für die Welt zu vertiefen, und die besten Geschichten von 60 Minutes enthüllen etwas Neues oder nehmen die Zuschauer mit auf unvergessliche Reisen. Wir freuen uns darauf, unsere Reportagen mit anderen zu teilen und diese Abenteuer noch mehr Menschen zugänglich zu machen, wo und wann immer sie zuschauen oder zuhören wollen.Am Sonntag werden Scott Pelleys Interviews mit einigen der Personen gezeigt, die am Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar beteiligt waren, darunter das erste Fernsehinterview mit dem Chefankläger Michael Graves, Cecilia Vegas Reportage über die wachsenden Spannungen zwischen China und den Philippinen über Gebiete im Südchinesischen Meer und wie dies zu einem Eingreifen der USA führen könnte, sowie Anderson Coopers Interview mit Popstar Dua Lipa über ihren Weg von einer unbekannten Sängerin zu einem internationalen Star.