«Salems Lot» startet am 3. Oktober

Kino-News

Der Max-Spielfilm hat noch keine deutsche Heimat gefunden.

Die Verfilmung von Stephen Kings Bestselleraus dem Jahr 1975 von New Line Cinema feiert am Donnerstag, den 3. Oktober, auf Max Premiere. Der Max Original-Film vereint die Produktionsteams hinter den rekordbrechenden Horror-Franchises «The Conjuring»-Universum und den «Es»-Filmen. Gary Dauberman schreibt, führt Regie und ist ausführender Produzent des Films. Die Produzenten sind James Wan und Michael Clear für Atomic Monster, Roy Lee für Vertigo und Mark Wolper.Der Schriftsteller Ben Mears kehrt auf der Suche nach Inspiration für sein nächstes Buch in sein Elternhaus in Jerusalem's Lot zurück und muss feststellen, dass seine Heimatstadt von einem blutrünstigen Vampir heimgesucht wird.Zur Besetzung gehören Lewis Pullman (Ben Mears), Alfre Woodard (Dr. Cody), Makenzie Leigh (Susan Norton), Bill Camp (Matthew Burke), Spencer Treat Clark (Mike Ryerson), Pilou Asbæk (Straker) und John Benjamin Hickey (Pater Callahan). Gary Dauberman ist Autor, Regisseur und ausführender Produzent des Films; Produzenten sind James Wan und Michael Clear für Atomic Monster, Roy Lee für Vertigo und Mark Wolper.