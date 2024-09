ZDFneo startet «Browser Ballett Heimatquiz»

TV-News

In der ZDF-Show sollen Fragen beantwortet werden, die das Land wirklich bewegt.

Bereits seit 2016 ist das Format «Browser Ballett» in verschiedenen Versionen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen unterwegs. Neben den ZDF-Comedys produzieren Schlecky Silberstein und seine Kollegen nun auch das, das am Donnerstag, 24. Oktober 2024, um 23.00 Uhr auf ZDFneo Premiere feiern wird. Geplant sind sechs Ausgaben, in der Mediathek sind die Folgen am Sendetag um 10.00 Uhr verfügbar.Egal ob Rassismus, Sprachverbote oder Wirtschaftskriminalität: Das satireerprobte Moderatorenduo präsentiert einer chronisch verunsicherten Nation harte Wahrheiten und lädt zu einem Ritt durch die Volksseele ein, bei dem die Kandidatinnen und Kandidaten ganz schön ins Schwitzen kommen. Deutschlands beliebteste Schauspielerinnen und Schauspieler, Popstars und Influencer treten in sechs Runden gegeneinander an, um zu beweisen, dass sie Deutschland durch und durch sind."Keine Nation der Erde wirft so viele Fragen auf wie Deutschland – genau darum geht's bei uns“, unkt Schlecky Silberstein. Moderatorin Anna Dushime sagt: "Als ich Mitte 20 war, bin ich haarscharf an der Privatinsolvenz vorbeigeschrammt, weil ich Quiz-süchtig war und mir ständig neue Apps gekauft habe. Daher erfüllt es mich mit Stolz endlich Quizmasterin zu sein."