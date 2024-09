«Auf den Spuren des Unerklärlichen» startet

TV-News

Kabel Eins Doku strahlt die Dokumentationsreihe aus.

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku strahlt ab Dienstag, den 1. Oktober 2024 um 21.50 Uhr die Dokumentationsreihedes Fernsehsenders A&E aus. Die Sendung beginnt mit der Folge „Dinos im Kongo“, die im englischen Original den Titel „Modern Day Dinosaur Sighting, Mysterious Lights Above Norway and Girl Punches Down Tree“ trägt.Die Dokumentationsreihe beschäftigt sich mit den rätselhaftesten Video-, Foto- und Tonaufnahmen aus aller Welt. Experten analysieren mit modernen Methoden das schier Unglaubliche: Aufnahmen von UFOs, Tiefseemonstern, Verschwörungstheorien oder der Sound des Weltuntergangs.Experten analysieren mit modernster Technik das schier Unglaubliche: Sind es tatsächlich Aufnahmen eines lebenden Dinosauriers, die ein Filmteam im Kongo gemacht hat? Und: Kann ein Mädchen aus Russland mit bloßen Fäusten einen Baum umwerfen?In der zweiten Folge ab 22.35 Uhr steht Bigfoot im Mittelpunkt. Experten gehen mit modernster Technik dem schier Unglaublichen auf den Grund: Was hat es mit einem von der US-Regierung veröffentlichten Video auf sich, das ein UFO in Form einer Gummiente zeigen soll? Und: Stimmt die Behauptung eines Mannes, er habe Bigfoot eigenhändig getötet?