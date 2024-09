K.o.: Raab-Comeback haut Konkurrenten weg

Quotennews

Eine bombastische Quote und eine riesige Show wurde erwartet – konnte der zurückgekehrte Entertainer dem gerecht werden?

Screenshot RTL+ 6 / 9 Ein paar Treffer konnte Raab landen - dennoch blieb sie die Siegerin

Screenshot RTL+ 7 / 9 Er ist erschienen.

Screenshot RTL+ 8 / 9 Lässig, aber trotzdem...

Screenshot RTL+ 9 / 9 ... K.o. Raab Comeback

Das, was gestern Abend mit demim deutschen Fernsehen passierte, war sicher der größte Aufschlag seit dem Ende von. Regina Halmich würde Stefan Raab vermöbeln, und der zurückgekehrten TV-Legende damit nicht nur blaue Flecken, sondern auch phänomenale Einschaltquoten bescheren – so stand es jedenfalls zu erwarten. Tatsächlich passierte in der Show abgesehen von einem recht dröge daherkommenden Rückblick zunächst erstaunlich wenig, ehe Raab dann um kurz vor 10 spektakulär eine ellenlange Showtreppe hinuntergeschritten kam. Anschließend präsentierte er sich körperlich in einem überraschend trainierten Zustand und hielt gegen Regina Halmich über sechs Runden passabel durch, der er sich letztendlich aber doch klar geschlagen geben musste.Die Frage war nun nicht, ob Raab damit die Konkurrenzsender düpieren würde, sondern in was für einer Größenordnung er dies tun würde, sprich, ob ihm eine historisch astronomische Dimension gelingt. Wie denkwürdig oder nicht die Zuschauerzahlen nun waren, verraten wir jetzt, indem wir zuerst die Daten der Kernzielgruppe aus der Büchse der Pandora lassen: Die 14-49-Jährigen waren folglich mit 2,95 Millionen zugegen, die einen Marktanteil von sagenhaften 52,9 Prozent hervorbrachten – eine phantastische Leistung für das Raab-Comeback, die den Gegenprogrammen kaum Luft zum Atmen ließen. Bei den Zuschauenden ab drei Jahren sah es mit einer durchschnittlichen Gesamtreichweite von 5,90 Millionen (7,98 Millionen in der Spitze) zu tollen 25,8 Prozent ähnlich außergewöhnlich, aber letztendlich nicht ganz so stark aus. Dennoch handelt es sich natürlich auch hierbei um eine feierliche Quote, die der Entertainer für seine neue Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» (DGHNDMBSR) nutzen will, die am Mittwoch (nur) beim Streamingdienst RTL+ anlaufen wird, wie Raab selbst in einer Pressekonferenz nach dem Kampf bekanntgab.Ausklingen lassen konnten die Fans diesen feierlichen Abend schließlich mit Frauke Ludowig, die ab 23.35 Uhr mit ihremaufwartete. Sie konnte als direktes Lead-Out noch fulminante 42,7 Prozent (1,31 Millionen) am Boxring halten. Insgesamt beliefen sich die Einschaltzahlen des Nachklapps auf 21,0 Prozent (2,44 Millionen).