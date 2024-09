Kabel Eins setzt «Geheimnisse» fort

TV-News

Ende September startet die vierte Staffel am Sonntagabend.

Der Fernsehsender Kabel Eins hat bekannt gegeben, dassmit einer vierten Staffel zurückkehrt. Die neuen Folgen sind ab Sonntag, 29. September 2024, zwischen 20.15 und 22.15 Uhr zu sehen. Die mehrteilige Rätselshow präsentiert unglaubliche und faszinierende Geschichten, geheime Orte und außergewöhnliche Menschen, von denen viele sicher noch nie gehört haben.Zahlreiche Prominente wie Sonja Zietlow, die Reimanns, Jörg Draeger, Mark Benecke und viele mehr raten bei «Deutschlands größte Geheimnisse» mit. Stück für Stück gilt es, Hinweise zu kombinieren und so dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.Die Rätsel zum Auftakt: Warum muss ein Briefträger in Niedersachsen jede Woche ins kalte Wasser springen? Welcher traurige Rekord machte eine Katze zur Kultfigur unter Seeleuten? Warum sollte man ein Denkmal in Brandenburg nie ohne Landkarte besuchen? Warum ist nicht nur Bremen tierisch musikalisch? Die Show präsentiert 13 spektakuläre Orte, Rekorde und Geschichten.