«Gyeongseong Creature» geht am 27. September weiter

International

Die südkoreanische Serie war bereits mit der ersten Staffel auf Netflix ein großer Erfolg.

Die Premiere der zweiten Staffel vonist für den 27. September geplant, nachdem die erste Staffel weltweit ein großer Erfolg war. Die Serie, die die herzzerreißende Romanze zwischen zwei Menschen einfängt, die sich 1945 in Gyeongseong der Tragödie stellen, die aus monströsen menschlichen Begierden entsteht, nimmt die Zuschauer nun mit auf eine Reise ins Seoul des Jahres 2024. Ho-jae, ein Mann, der Tae-sang zum Verwechseln ähnlich sieht, und Chae-ok, eine Überlebende des Gyeongseong-Frühlings, navigieren durch diese komplexen Beziehungen in der modernen Zeit.Der Trailer deutet an, dass sich die Alpträume der Vergangenheit im heutigen Seoul wieder zu manifestieren scheinen, da sich in der ganzen Stadt bizarre Serienmorde ereignen. Chae-ok trifft auf Ho-jae, die ihn sofort als Tae-sang erkennt, was sie verblüfft. Währenddessen setzt Kuroko Leader seine fragwürdigen Experimente bei Jeonseung Biotech fort. Während sich ein intensiver und zeitraubender Kampf anbahnt, wirft die Serie die Frage auf: Wie werden sich die verwobenen Beziehungen, Schicksale und das Karma von Gyeongseong in Seoul entwickeln?Die neuen Charaktere Kuroko Leader (Lee Mu-saeng) und Seung-jo (Bae Hyeon-seong) tragen zur Spannung der erweiterten Handlung in Staffel 2 bei. Kuroko Leader, der die Kurokos, eine Elitegruppe von Agenten, die geheime Aufträge ausführen, befehligt, schmiedet in den Labors von Jeonseung Biotech einen finsteren Plan. Seung-jo verfolgt Ho-jae und Chae-ok, was die Spannung und die Action in den sich entwickelnden mysteriösen Ereignissen erhöht.