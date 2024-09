Channel 4 bestellt «Swiped: The School that Banned Smartphone»

England

Matt und Emma Willis führen durch die Dokumentationsserie, die auf die Smartphones schaut.

Channel 4 hat, eine zweiteilige Dokumentarserie, in Auftrag gegeben, die von BOLDPRINT Studios produziert wird und sich mit dem aktuellen Thema der Auswirkungen von Smartphones auf das Verhalten von Kindern in einem sozialen Experiment befasst. Die Dringlichkeit dieses Themas kann nicht genug betont werden. 50 Prozent aller 9-Jährigen im Vereinigten Königreich besitzen ein Smartphone, wobei 43 Prozent der britischen Teenager ihre Smartphones während des Schulunterrichts benutzen. Noch besorgniserregender ist, dass die Hälfte der Kinder im Alter von 13 Jahren auf einem Bildschirm auf gewalttätige Pornografie zugegriffen hat und 21 Prozent der 9- bis 12-Jährigen der Meinung sind, dass es für Kinder in ihrem Alter normal ist, Nackt- oder Halbnacktbilder online zu teilen.Die Gastgeber Matt und Emma Willis werden sich mit der Stanway School in Colchester zusammentun und eine Gruppe von Achtklässlern – und sich selbst – herausfordern, ihre Smartphones für 21 Tage komplett aufzugeben. Bei diesem Experiment, das in Zusammenarbeit mit der University of York durchgeführt wird, werden die Schüler einer Reihe von Tests unterzogen, bei denen Experten ihre Verhaltensänderungen über einen Zeitraum von 21 Tagen akribisch beobachten. Die Tests werden am Ende der drei Wochen wiederholt, um festzustellen, welche Auswirkungen der Verzicht auf das Smartphone tatsächlich auf das Gehirn hat, einschließlich Schlaf und Aufmerksamkeit.Die Tests umfassen eine Reihe kognitiver Aufgaben, bei denen Aufmerksamkeit, Reaktionszeiten und Gedächtnis getestet werden. Außerdem werden sie an Fragebögen zu Schlaf, Angst, Depression, Stimmung, Stress, Einsamkeit, Freude und sozialer Verbundenheit teilnehmen. Neben Dr. Rangan Chatterjee – Arzt, Autor, Fernsehmoderator und Podcaster – werden sie auch andere Experten, Wissenschaftler, Aktivisten und Politiker treffen, um die tiefgreifenden Auswirkungen der Smartphone-Nutzung aufzudecken.Emma und Matt Willis sagen: „Unser Leben dreht sich heutzutage um unsere Smartphones, und der Gedanke an drei Wochen ohne sie ist ehrlich gesagt beängstigend, aber auch faszinierend. Die Statistiken über die Smartphone-Nutzung von Kindern sind mehr als besorgniserregend, daher scheint der Zeitpunkt für eine Auseinandersetzung mit diesem Thema genau richtig zu sein. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse des Experiments und hoffen, dass es Veränderungen anstoßen und einen nachhaltigen und positiven Einfluss auf alle haben kann.“