Link: Das Erste versucht, Raab mit neuem Krimi zu ärgern

Quotennews

Beide öffentlich-rechtlichen Kanäle – so auch das Erste – versuchten am gestrigen Abend tatsächlich, mit frischer Ware gegen den schwitzenden König Lustig anzustinken.

Ausgesucht hat man sich dafür einen neuen Charlotte Link-Film mit dem Titel „Ohne Schuld“, der als Neunzigminüter Premiere feierte. Die Handlung setzte sich aus einer Anschlagsserie im nordenglischen Scarborough zusammen, die zwar mit derselben Waffe, aber von unterschiedlichen Tätern begangen wurden. Wie viele Leute verfolgten, wie Ermittlerin Kate Linville dieses Rätsel lösen wollte?Schaut man auf die Datentabelle, findet sich der Krimi-Film gar nicht mal so weit unten wieder. Insgesamt 4,83 Millionen Krimi-Interessierte gab es an diesem Abend – sie ermöglichten dem Link-Streifen einen Quotenwert von starken 19,6 Prozent. Alles in Allem eine beachtliche Performance gegen Raab, die damit vor demim Zweiten lag. Beim den Jüngeren hatte man gegen Raab gar keine Chance, hier lag der Krimi mit 5,5Prozent (0,30 Millionen) abgeschlagen am Rande.Die Wiederholung eines weiteren Kriminalfilms mit dem Titelaus dem Jahre 2019 gab schließlich noch weiter auf bloß mäßige 2,72 Millionen (12,0 Prozent) gesamt und 0,14 Millionen (2,3 Prozent) jüngere Zielgruppe ab. Dieum 23.15 Uhr ließen das Interesse mit 8,9 Prozent bei 1,56 Millionen Zuschauenden insgesamt noch weiter sinken.