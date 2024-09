AMC+ erwirbt «The Creep Tapes»

US-Fernsehen

Der Sender Shudder wird auch die nächste Folge der «Creep»-Reihe zeigen.

Shudder gab bekannt, dass es die nächste Folge der legendären Found-Horror-Footage-Franchisemit einer brandneuen Serie,, von den Autoren und ausführenden Produzenten Mark Duplass und Patrick Brice, ausstrahlen wird. Duplass wird seine Hauptrolle in der sechsteiligen Shudder-Originalserie, die am Freitag, dem 15. November, auf Shudder und AMC+ Premiere haben wird, erneut übernehmen. Die Serie wird mit einer Premiere von zwei Folgen starten, gefolgt von neuen Episoden, die wöchentlich freitags auf beiden Plattformen veröffentlicht werden.«The Creep Tapes» entwirrt weiterhin den Verstand eines zurückgezogen lebenden Serienmörders, der Videofilmer mit dem Versprechen eines bezahlten Jobs, der sein Leben dokumentiert, in seine Welt lockt. Leider kommen mit dem Abspielen des Bandes die fragwürdigen Absichten des Mörders mit seinem zunehmend seltsamen Verhalten zum Vorschein, und die Opfer werden erfahren, dass sie möglicherweise einen tödlichen Fehler begangen haben.Mark Duplass sagte: „Vor etwas mehr als zehn Jahren verbrachten Patrick Brice und ich eine Woche zusammen in meiner Hütte mit einer kleinen Digitalkamera. Das Ergebnis war ein Found-Footage-Horrorfilm, der so wild, seltsam und unangenehm war, dass wir dachten, niemand würde ihn sich ansehen. Dieses unheilige Erbe im Serienformat fortzusetzen, ist ein wahr gewordener Albtraum.“Courtney Thomasma, EVP of Streaming bei AMC Networks, sagte: „Patrick und Mark haben uns mit «Creep» und «Creep 2» zwei der einzigartigsten und aufregendsten Versionen des psychologischen Horrors beschert, die beide eine riesige Fangemeinde und ein Camp-Publikum angezogen haben. Wir freuen uns sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um dieses beliebte Franchise mit sechs spannenden Episoden zu erweitern, die mehr von dieser verdrehten Geschichte und den Peachfuzz-Possen erzählen werden.“