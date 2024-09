ProSieben am Nationalfeiertag: Shows am laufenden Band

TV-News

In der Primetime läuft eine neue Ausgabe von «The Voice of Germany».

Das gesamte Tagesprogramm von ProSieben am Tag der Deutschen Einheit besteht aus vier Sendungen. Los geht es am Donnerstag, 3. Oktober 2024, mit, das zwischen 6.00 und 14.30 Uhr ausgestrahlt wird. In 100 spektakulären Geschichten aus aller Welt nimmt das Team die Zuschauer mit auf eine unterhaltsame Reise rund um den Globus. Mit dabei: Flugzeugbauer in Indien, Italiener, die Bauwerke aus Brot errichten und ein Sandwasserfall auf den Bahamas.Zwischen 14.30 und 17.50 Uhr zeigt ProSieben die Wiederholung des. Sebastian Pufpaff suchte am Samstag, 28. September 2024, den lustigsten Comedian aus den 16 Bundesländern. Auch die Punktevergabe mit Felix Lobrecht, Chris Tall, Michael Mittermeier und Torsten Sträter wird noch einmal ausgestrahlt. Um 17.50 Uhr folgt die Tagesschau, bevor um 18.00 Uhrwiederholt wird.Zwischen 20.15 Uhr und 23.05 Uhr istzu sehen. Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber sind neben dem Sänger und Songwriter Kamrad mit an Bord. Die Musikshow kämpft seit Jahren mit sinkenden Reichweiten. Die Einschaltquoten sind aber nach wie vor auf einem guten Niveau.