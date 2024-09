«The Man Who Loved UFOs» kommt zu Netflix

International

Leonardo Sbaraglia schlüpft in den Spielfilm in die Rolle des Unterhaltungsjournalisten José de Zer.

Netflix präsentiert den offiziellen Trailer zu seinem neuen argentinischen Film, der am 18. Oktober weltweit auf Netflix Premiere haben wird. Der Film wird am offiziellen Wettbewerb des 72. Filmfestivals von San Sebastián teilnehmen, das vom 20. bis 28. September stattfindet, und in ausgewählten Kinos in Argentinien gezeigt werden.Der Film mit Leonardo Sbaraglia in der Hauptrolle ist vom Leben des argentinischen Journalisten José de Zer aus den 80er Jahren inspiriert, der für die Entstehung des denkwürdigsten Alien-Phänomens in der Geschichte des argentinischen Fernsehens verantwortlich ist. Der Film wurde an verschiedenen Orten in Córdoba, San Luis, Mendoza und Buenos Aires gedreht und zeigt eine hochkarätige Besetzung, darunter Sergio Prina, Osmar Núñez, Renata Lerman, María Merlino, Agustín Rittano, Norman Briski sowie besondere Auftritte von Daniel Aráoz und Mónica Ayos.Nach Erhalt einer verlockenden, aber fragwürdigen Einladung macht sich der furchtlose Unterhaltungsjournalist José de Zer zusammen mit seinem bewährten Kameramann Chango auf den Weg in eine Kleinstadt in der Provinz Córdoba, um über einen mysteriösen Kreis zu berichten, der auf einem Stück Ackerland in den Hügeln aufgetaucht ist. Was folgt, ist die Erfindung der berühmtesten Sichtung von Außerirdischen in der Geschichte des argentinischen Fernsehens.