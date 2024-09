Quotencheck

Sechs neue Ausgaben strahlte Sat.1 in diesem Sommer aus.

Am 3. Juni 2024 startete Sat.1 in den «Check»-Sommer. Aus dem Hause Sat.1 kam der Zweiteiler «Der große Urlaubscheck» mit der Folge „Unsere Schnäppchenziele 2024“. 0,76 Millionen Menschen schalteten ein, drei Prozent Marktanteil waren das Ergebnis. Bei den Werberelevanten waren es 0,24 Millionen Zuschauer, die für 4,2 Prozent Marktanteil sorgten. Eine Woche später wurde „Unsere Trendziele“ gesucht, die Reichweite stieg auf 0,78 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent. Bei den Jungen erreichte die Eigenproduktion nur 0,23 Millionen Zuschauer und 4,0 Prozent.In den folgenden Wochen wiederholte Sat.1 zahlreiche Produktionen aus dem Vorjahr. Zwischen dem 17. Juni und dem 1. Juli 2024 erreichten «Die Spaßgiganten - Action ohne Limit», «Das große LEGO Geheimnis» und «Der SAT.1 Fastfood-Check! McDonalds, Burger King, Pizza Hut & Co.» dank der UEFA Euro 2024 in Deutschland nur 0,59, 0,42 bzw. 0,73 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen waren nur 4,2, 3,0 und 4,8 Prozent möglich. Mit «Der SAT.1 Discounter-Check! Aldi, Lidl, Penny & Co.» erreichte am spielfreien 8. Juli 1,18 Millionen Zuschauer und mit 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen gute 8,8 Prozent Marktanteil.Die Sat.1-«Checks» legten für die Doku-Reihe «Einsatz mir Herz - Die Notfallhelden» eine kleine Pause ein, kehrten aber am Montag, 12. August 2024, mit vier neuen Folgen zurück. «Rewe, Edeka, Kaufland & Co - Der Sat.1 Supermarkt-Check!» war mit 1,22 Millionen Zuschauern ein voller Erfolg. Der Gesamtmarktanteil lag bei fantastischen 6,1 Prozent. Mit 0,37 Millionen aus der Zielgruppe erzielte Sat.1 starke 9,9 Prozent.Eine Woche später sahen allerdings nur noch 0,86 Millionen Zuschauer «DM, Rossmann, Müller & Co. - Der Sat.1 Drogerie-Check!», der auf 3,9 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe war das Format mit 7,2 Prozent aber weiterhin erfolgreich. Die Reichweite bei den Jungen lag bei 0,31 Millionen. «Ikea, XXXLutz, Segmüller & Co - Der Sat.1 Möbelmarkt-Check!» erreichte schließlich noch 0,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil von 3,9 Prozent wurde gehalten. Bei den Jungen waren es 0,33 Millionen, was einem Marktanteil von 8,1 Prozent entsprach.Die Sendung «H&M, Primark, C&A & Co - Der Sat.1 Modeketten-Check!» beendete den «Check»-Sommer in Sat.1 mit 0,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von drei Prozent. Unter den Jüngeren waren 0,30 Millionen, so dass passable 6,4 Prozent Marktanteil erzielt wurden.Die neue Ausgabe von «Check» erreichte 0,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 3,8 Prozent. Unter den für die Werbewirtschaft wichtigen Personen wurden 0,30 Millionen gezählt, was zu 6,7 Prozent führte. Im Durchschnitt waren die Reruns nicht wesentlich weniger erfolgreich.