Neuer Job für Patricia Arquette

US-Fernsehen

Die ehemalige «Medium»-Star hat eine neue Fernsehserie.

Hulu gab bekannt, dass es eine limitierte Serie des Drama-Projektsvon Co-Creator und Showrunner Michael D. Fuller («Quarry») und Co-Creator Erin Lee Carr («Mommy Dead and Dearest») mit Patricia Arquette als Maggie Murdaugh in der Hauptrolle in Auftrag gegeben hat. Nick Antosca («The Act») und Alex Hedlund für „Eat the Cat“ werden zusammen mit Mandy Matney als ausführende Produzenten fungieren. UCP, ein Geschäftsbereich der Universal Studio Group, ist das Filmstudio.Die Serie basiert auf dem Familiendrama von Maggie und Alex Murdaugh, das spannender ist als jede Fiktion. Die fesselnde Geschichte basiert auf unzähligen Stunden der Berichterstattung von Mandy Matney – Journalistin und Schöpferin des beliebten „Murdaugh Murders Podcast“ – sowie auf exklusivem Insiderwissen, das sie in jahrelanger Verfolgung des Falls gesammelt hat.Arquette, Eat the Cat, Hulu und UCP blicken auf eine erfolgreiche gemeinsame Geschichte zurück, nachdem sie die erfolgreiche limitierte Serie «The Act» auf den Markt gebracht hatten, für die Arquette den Emmy-Award als herausragende Nebendarstellerin erhielt. «Untitled Murdaugh Murders» ist eines von Arquettes kommenden Projekten, zu denen auch «The Last Disturbance of Madeline Hynde» mit Jodie Comer und unter der Regie von Kenneth Branagh sowie «They Will Kill You» mit Zazie Beetz und unter der Regie von Kirill Sokolov gehören. Zu ihren jüngsten TV-Erfolgen gehören die preisgekrönte Serie «Severance», die von der Kritik gefeierte Serie «High Desert» und «Escape at Dannemora».