Freitags-«Tonight Show» wird eingestellt

US-Fernsehen

Jimmy Fallon wird künftig nur noch vier Mal pro Woche auf Sendung gehen.

Der Fernsehsender NBC stellt die fünfte Ausgabe derein. Damit will der Sender die hohen Kosten senken, gleichzeitig soll eine Wiederholung am Freitagabend ausgestrahlt werden. Viele andere Late-Night-Shows wie «Late Night» mit Seth Meyers laufen nur viermal pro Woche.Das Team um Jimmy Fallon zeichnet die Freitagsausgabe in der Regel am Donnerstag auf. Die amerikanischen Fernsehsender haben in letzter Zeit die späten Shows zusammengestrichen. Nachdem James Corden seine «Late Late Show» beendet hat, hat CBS keine Late-Night-Show mehr im Programm. Stattdessen moderiert Taylor Tomlinson die Sendung «After Midnight».Seit dem 17. Februar 2014 ist «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» auf Sendung. Lorne Michaels ist ausführender Produzent, die Produktionsfirmen Electric Hot Dog, Broadway Video und Universal Television produzieren das Format. Derzeit ist Colin Elizie der leitende Autor.