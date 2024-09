Primetime-Check

Gleich zwei Reportage-Formate beschäftigten sich an diesem Montag mit den Nachwirken und Ursachen des Wahl-Desasters in Ost-Deutschland. Welches wies den größeren Interessentenkreis auf?

Im Ersten Deutschen Fernsehen lief in diesem Kontext die Dokumentation, welche ergründen wollte, woher die stärke rechtsradikaler Kräfte vor allem in diesem Teil unseres Landes rührt. Verfolgt wurde sie von insgesamt 1,83 Millionen Menschen, die einen schwachen Gesamtmarktanteil von bloß 7,5 Prozent hervorbrachten. Es war im Vorfeld bereits wahrscheinlich, dass dies dennoch ausreichen würde, um die thematisch ähnlich gelagerte-Reportage in Sat.1 zu überbieten.Tatsächlich wies der Neustart ab 3 Jahren nur 0,56 Millionen Einschaltende auf, die einen klar niedrigeren Wert von 2,4 Prozent zeitigten. Doch wie sah es in der Gruppe der 14-49-Jährigen aus, wo das Rennen enger gewesen sein dürfte? Hier ergaben sich für die ARD-Produktion tolle 9,1 Prozent (0,44 Millionen) während die Sat.1-Sendung mit 6,1 Prozent (0,29 Millionen) dahinter lag - Sat.1 hätte die Resultate wohl gerne getauscht. Alles in allem ein befriedigendes Abschneiden für den öffentlich Rechtlichen Kanal und ein doch etwas enttäuschendes für den Privatsender.An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass beide Reportagen aber nicht in der Lage waren, das meistgesehene Programm in der Primetime zu stellen. Dies wurde nämlich vom ZDF eingelöst, das einen neuen-Krimi brachte, und mit 5,69 Millionen Einschaltenden (23,0 Prozent) den Thron bestieg. In der jüngeren Altersklasse sah es mit 7,7 Prozent allenfalls mäßig aus, hier war der Siegauf RTL zu überlassen, das bessere 13,9 Prozent (0,60 Millionen) begeisterte. Insgesamt lag das Ratespiel mit 13,5 Prozent (2,91 Millionen) hinter dem ZDF auf dem zweiten Rang. Dieauf VOX brüllten derweil mit schönen 11,1 Prozent und 0,50 Millionen bei den 14-49-Jährigen leicht hinter WWM. Beim Gesamtpublikum lagen sie mit 6,5 Prozent deutlich weiter hinten.Auf ProSieben hingegen alles grau in grau für- lediglich durchwachsene 6,2 Prozent bei 0,30 Millionen der Werberelevanten ließen sich für eine neue Episode aus dem Krankenhaus erwärmen. Im Anschluss gabs ebenfalls noch frischen Stoff vonund, der aber auch nicht viel mehr Leute hinterm Ofen hervorholte – Anteile von 6,3 und 7,2 Prozent spiegeln diesen Umstand wider. Weit entfernt von seiner eigentlich kleineren Schwester Kabel Eins war man damit jedenfalls nicht. Dort fesselte der Thrillerfür Senderverhältnisse zumindest ordentliche 6,2 Prozent (0,28.Millionen). Damit lag man zugleich ein kleines Stück vor RTLZWEI , wo der Dokusoap-Kontrastmit einer neuen Folge aber auch 0,29 Millionen Interessierte zu erfreulichen 6,0 Prozent der wichtigen Umworbenen versammeln konnte.