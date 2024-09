Vor dem Umbruch: «Mein Lokal, Dein Lokal» gewohnt erfolgreich

Quotennews

Nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera stehen für das langjährige Gastroformat von Kabel Eins Veränderungen ins Haus.



Wechseln wird demzufolge nach der Auflösung von «Good Times» nicht nur die Produktionsfirma, sondern auch der Präsentator der Sendung. So gab im Laufe der Woche das bisherige Gesicht des Formats Mike Süsser bekannt, beim Neustart unter neuer Flagge nicht mehr dabei zu sein und den Gastrowettbewerb mit Auslaufen der alten Produktionsfirma zu verlassen. Ob dies nun auf seinem Wunsch hin geschieht, oder der Cut hinter den Kulissen auch für sichtbare Impulse on Screen genutzt werden soll, ist wie so oft nicht recht zu durchdringen. Die Quoten jedenfalls können nicht wirklich den Ausschlag gegeben haben.Schließlich performt «Mein Lokal, Dein Lokal», von dem diese Woche wieder die Version „Der Profi kommt“ läuft, beständig auf einem soliden Level in der Zielgruppe. Das Gros der Folgen der letzten Wochen und Monate bewegte sich in einem Rahmen zwischen 4,5 und 8,0 Prozent voll im zufriedenstellenden Bereich, der zum Teil sogar als richtig stark zu bewerten ist. Mit der gestrigen Ausgabe um 17.57 Uhr bewegte man sich ebenfalls in diesem Korridor - erneut schöne 6,5 Prozent (0,14 Millionen Einschaltende) kamen zustande, nachdem letzte Woche bereits 7,0, 6,5 und 4,8 Prozent einbrachte.Die Resonanz des Vorprogramms konnte damit jedenfalls wie so oft deutlich gesteigert werden: Das Vorabend-Magzin «Abenteuer Leben täglich» sicherte sich nämlich niedrigere 5,3 Prozent und 0,08 Millionen Zuschauende ab 14. Nachdem letzten Freitag gar nur 1,6 Prozent drin waren, bedeutete dies aber wieder ein ordentliches Resultat. Beim Gesamtpublikum hingegen lagen die beiden Formate Marktanteilsmäßig mit 3,9 und 4,0 Prozent auf einer Flughöhe, die Gastro-Dokusoap konnte die Reichweite seines Lead-Ins hierbei aber von 0,41 auf 0,56 Millionen steigern.